精緻曲奇小糕點　茶聚共享

放暑假，小朋友去晒參加興趣班，難得有時間招待閨密，預備精緻的曲奇和糕點，再沖壼靚茶慢慢傾，輕鬆度過半日。若想獨處，也可以享用新款茶點或蛋糕，靜靜享受Me Time。

四季蝴蝶酥

中國人講究不時不食，在四季或二十四節氣，都各自有相應食材作調理。新禮餅品牌THE 24.ST 剛於太古城及旺角開幕，品牌以植物「冬、春、夏、秋」的成長階段「根、苗、花、果」作靈感，研製出四季主題口味的蝴蝶酥，現時有三星葱芝士、日本黑豆芝麻、杞子洛神花、日本柚子香梨、宜蘭柑橘杏仁、紅棗洋參和蘋果山楂等9款口味，因應新店開業，品牌將8月中推出優惠，購買 3 盒「雜錦蝴蝶酥禮盒」或 6 盒單口味「蝴蝶酥禮盒」，並讚好或追蹤指定社交平台，可獲贈「肆月‧迷你雜錦月餅」換領券 1 張，想知詳情就要留意品牌發布了。

本地美食變曲奇

本地有很多特色美食，香港維港凱悅尚萃酒店與本地曲奇品牌Cookie DPT合作，以本地美食作靈感，於現時至10月15日，分別推出限版量曲奇和曲奇新地。於8月7日至9月10日會有肉鬆奶黃曲奇，客人亦可選擇肉鬆奶黃曲奇配朱古力和酸奶雪糕，9月11日至10月15日就有黑芝麻麻糬，加新地就配雲呢拿和抹茶雪糕。於網上商店選購新地配曲奇，會有8折優惠價。同時間，酒店和北角的雞蛋仔店合作，推出以傳統街頭小食「雞蛋仔」及「格仔餅」作靈感的月餅，禮盒由本地藝術家設計，每個禮盒內有雞蛋仔口味月餅、煉奶和花生醬，吃時可變身格仔餅口味，分外有趣味。

精緻手工撻

小巧又方便食用的手工撻，無論自家享用或送禮都咁得體。甜品店Pâtisserie Jane在今個夏天推出新款仲夏清新之選口味手工撻，當中包括有柑橘黑麻糬、菠蘿椰子和杧果抹茶，香濃朱古力系列則有石板街布朗尼、曲奇雲呢嗱及榛子朱古力口味，買一盒和朋友分享最好不過。此外，品牌推出全新的月餅禮盒，茗茶月餅禮盒有抹茶荔枝、伯爵紫薯、桂花紅棗桂圓和奶香烏龍奶黃4款口味，彩虹酥皮月餅禮盒則有香芋蛋黃和奶黃蛋黃2款口味，在這個8月作優先預訂，會有9折早鳥優惠。

清甜白桃蛋糕

日本水蜜桃清甜又多汁，Italian Tomato近手推出白桃仲夏祭，限時推出8款日式風味甜點。較特別就有「日本鮮和歌山白桃米粉雪芳」 ，這款白桃米粉雪芳蛋糕注滿白桃煉乳忌廉 ，再加日本和歌山鮮白桃果肉、 紅桑子及白脆米，香甜有口感。其他包括有日本鮮白桃芝士忌廉蛋糕、日本鮮白桃玄米茶雙重芝士蛋糕、白桃伯爵茶雪芳、白桃乳酪慕絲杯和白桃撻。經門市預訂任何原個白桃仲夏祭蛋糕，指定會員會有88至95折優惠。