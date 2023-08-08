大S發聲明起訴汪小菲張蘭侮辱與誹謗

台灣星徐熙媛（大S）與汪小菲離婚後各行各路，大S的工作室今日（8日）通過律師發聲明，稱大S的前夫汪小菲及其母親張蘭在網絡平台對大S實施侮辱、誹謗等行為，大S已於2月16日起訴，北京互聯網法院4月20日立案。針對其他部分網絡用戶的侵權行為，大S已委託律師完成取證工作，呼籲大家理性發言。

鄧高靜律師發文稱，受徐熙媛之委託，上海德禾翰通律師事務所指派鄧高靜律師、廣東卓建（龍崗）律師事務所指派鄧晴予律師，就部分網絡用戶侵犯徐熙媛女士之合法權益事宜發布聲明。

聲明提到五點，一是張蘭自2022年11月21日起，在抖音直播間持續性地對徐熙媛實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛已於2023年2月16日對張蘭和北京微播視界科技有限公司(抖音平台) 提起訴訟，北京市第一中級人民法院於2023年3月20日立案後，經報請北京市高級人民法院批准將案件移送北京互聯網法院審理，北京互聯網法院於2023年4月20日立案。

二是汪小菲自2022年11月21日起，在社交網等網絡平台持續性地對徐熙媛實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛已於2023年2月16日對汪小提起訴訟，北京互聯網法院於2023年3月21日立案。三是徐熙媛相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件並作出公平公正的判決。四是針對其他部分網絡用戶對徐熙媛實施的侮辱、誹謗行為，徐熙媛已委託本律師完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。

最後，徐熙媛作為網暴受害者，切身感受到了網絡暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網絡用戶理性發言，網絡平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網絡環境。