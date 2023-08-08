蕭正楠爆黃翠如最叻氹奶奶：阿媽一聽就軟晒！

黃翠如和蕭正楠今日（8日）合體做慈善，以嘉賓身份現身葵涌的小學舉行的「仁濟安老送關懷.愛心福袋賀回歸」活動，陪伴長者做運動及上樓探訪獨居長者，他們合體做慈善很多次，平日有跑步習慣，故對今次帶長者做運動感覺好容易。翠如覺得運動會令自己開心，做運動對長者身心健康亦重要，自問氹長者有一手。蕭正楠笑她最叻氹奶奶，他說：「佢一叫奶奶，阿媽就軟晒。」

出名煮藝不精的翠如，表示奶奶教落不用學太多，不用太聰明，平日煮飯責任由蕭正楠負責，蕭正楠表示下廚為求生，翠如笑言：「我食飯前會感恩，多謝佢賜我飲食。」她有接觸貧困家庭的概念，爆老公眼淺，對老人家感受較強。問他一陣跟長者傾偈會否喊？他表示跟長者做運動當玩，笑言會玩到喊。近日發生長者騙案，翠如表示騙徒利用AI科技，令長者容易墮入天仙局，翠如稱媽咪便多次中伏，表示媽媽因為好注重仔女的健康，多次受騙購下健康產品。

蕭正楠的媽媽亦曾經中伏，故他特別緊張媽媽，表示會好留意騙案，每次有新案件發生就會第一時間提醒媽媽切勿受騙，笑言連發夢都夢見阿媽被人呃，他說：「好怕阿媽畀人呃，佢好易信人，我同阿媽講，我唔使借錢，千祈唔好亂信人。」