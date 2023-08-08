網絡大熱！女星食西柚瘦身真係Work?

各種減肥餐單中，生果幾乎是不可或缺的存在，當中低卡路里兼含膳食纖維的西柚，經常被選為瘦身人士恩物，並於坊間流傳多款相關瘦身食譜！台灣女星陳喬恩（Joe）曾分享西柚減肥餐單，聲稱依此食法於10日內減掉3kg，堅持2.5個月後共甩掉23kg，消息一出火速熱爆網絡！請來家營營養中心營養師胡嘉琪（Kayla）向大家講解箇中注意事項及禁忌，並提供兩款西柚輕食食譜，讓你盡得西柚減肥法的精髓！

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食足3餐 不用捱餓

西柚又稱葡萄柚，其種類繁多，最常見的有紅色、白色和粉紅色果肉，果肉柔軟多汁，富有維他命C、果膠及番茄紅素。由於升糖指數較低，以西柚作主要材料的飲食法被指能夠協助代謝系統燃脂。其中陳喬恩分享的西柚減肥餐單，便以一日3餐均享用半個西柚（可榨汁但不加糖）作主打，早餐配兩隻雞蛋及兩塊煙肉，午餐配生菜沙律（可加醬料）及肉類（任何煮法均可），晚餐則配肉類（魚肉為佳， 任何煮法均可）及紅/綠色蔬菜或生菜沙律。餐單由Joe的健身教練提供，當中有不少規條要遵守，例如餐單需要連續食用12日、休息2日，如果需要繼續減磅則再重複上述循環。也不能隨意減掉菜單中的任何食物，特別是煙肉和沙律。另外為免影響胰島素分泌、減慢瘦身效果，食用期間要盡量減少咖啡攝取量。還有不能吃白色蔬菜、白色洋葱、芹菜、薯仔薯及南瓜等。不過，這個餐單的好處是，除了西柚的分量要固定外，其他種類的食物可吃到飽肚為止，不用捱肚餓。

1日西柚餐單

早餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋雞蛋兩隻＋煙肉兩塊

午餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋沙律＋肉（任何煮法均可）

晚餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋魚肉（任何煮法均可）＋綠或紅色沙律或蔬菜

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長期食用 營養不足

營養師Kayla指出西柚含有低熱量、高纖維的優點，可增加飽足感，有助於控制食欲。另外維他命C有助製造骨膠原，維持血管、結締組織、軟骨組織的健康，促進消化、增強免疫力等益處，還可以幫助身體吸收鐵質。但她認為上述餐單不宜長期持續食用：「問題是餐單着重於西柚和蔬菜，營養及熱量均不足，並缺乏如五穀類等其他重要營養素。」Kayla建議不妨將高脂肪、高鈉的加工食品煙肉改為低脂肪蛋白質，例如雞胸肉或豆腐，效果會更理想。但要留意空腹食用口味較酸的西柚，有機會刺激腸胃分泌大量胃酸，導致腸胃不適的情況。另外西柚亦會與降血壓藥、降血脂藥及抗凝血藥等藥物互相干擾，所以服用藥物人士應留意醫生建議。

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消脂水果 其他推介

除了西柚被視為減肥恩物的代表水果，Kayla亦推介蘋果、草莓及藍莓三款水果。三者同樣具有低熱量，含膳食纖維和水分的優點，並可提供飽足感，從而減少三餐中對其他高熱量食物的攝取量。她指出蘋果洗淨後連皮食用的燃脂效果更好，因為蘋果皮內有能夠幫助減脂的熊果酸，可增加促進燃燒白色脂肪的棕色脂肪，而且蘋果皮的抗氧化物質比其他蔬菜水果還要高。另外，士多啤梨與藍莓健康能消脂之餘，鮮甜味道亦深得大人及小朋友的歡心，不妨搭配乳酪、燕麥一齊食用，方便美味且減脂效果加倍。

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連詩雅早、晚餐食西柚

以身材苗條見稱的女星連詩雅，之前亦曾在社交媒體中分享以西柚作主打的餐單，分別於早晚兩餐中加入半顆西柚，並搭配低脂高蛋白質的食物。早餐是半個西柚配兩隻煎蛋及3塊煎火雞片，而晚餐則準備半個西柚、魚肉與蔬菜沙律，做法是將三文魚上加添檸檬片再放入170度焗爐烤熟，最後將之與切片西柚及沙律一起享用。製法方便兼味道不俗，有心瘦身不妨試試。

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西柚輕食食譜

夏日炎炎，Kayla特別分享清爽低卡路里的西柚輕食食譜，讓大家涼浸浸地消脂減磅。大家亦可以將西柚配上無糖汽水或有氣水製成特飲，或跟低脂乳酪一併享用。

西柚沙律（1人份）

材料：西柚1個、蝦仁5隻、紫洋葱絲50克、生菜50克

調味料：魚露兩湯匙、糖1湯匙、檸檬汁1湯匙、鹽及胡椒粉各少許

做法：

1. 西柚對半切開，取下果肉備用。

2. 蝦仁焯熟放涼備用。

3. 全部醬汁材料拌勻備用。

4. 將生菜、紫洋葱絲、西柚、蝦仁放入大碗中，加入醬汁拌勻即可享用。

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西柚冰沙（1人份）

材料：西柚兩個、冰適量、低脂乳酪100毫升、脫脂奶150毫升

做法：

1. 將西柚切粒（留起一半作裝飾用）。

2. 將西柚果肉、冰塊、低脂乳酪及脫脂奶放入攪拌機中攪勻。

3. 加上西柚粒裝飾，完成。