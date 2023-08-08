Seventeen賣碟最多！HYBE事務所上半年銷售額達62億元

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所今日（8日）公開2023年上半年的業績報告，雖然BTS成員陸續入伍，但上半年的銷售額仍達1兆316億韓圜（約62.71億港元），營業利益為1,339億韓圜（約8.14億港元），比去年同期上升29.4%及6.9%，今次是HYBE創社以來首次半年銷售額突破1兆韓圜（約60.78億港元），營業利益及純利亦創下創社以來最高紀錄。

報告顯示今年上半年的專輯及演唱會業績亦十分理想，第2季度的專輯銷售額為2,459億韓圜（14.9億港元），比去年同期上升17%，HYBE於今年上半年賣出2,270萬張專輯，比去年全年多50萬張，其中男團Seventeen佔887萬張，是今年上半年賣碟最多的HYBE歌手。

至於演唱會銷售額則為1,575億韓圜（約9.54億港元），比去年同期上升85%，BTS成員SUGA、Seventeen、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN及LE SSERAFIM等7隊組合今年上半年合共舉行111場演唱會，已比去年全年的58場演唱會多，演唱會周邊銷售額亦達1,119億韓圜（約6.78億港元），比去年增加10%。

另外，BTS成員V宣布於9月8日推出首張個人專輯《Layover》，並公開有愛犬「煤炭」樣子的封面圖，專輯收錄《Layover》、《Rainy Days》、《Blue》、《Love Me Again》、《Slow Dancing》及《For Us》共6首歌，其中《Slow Dancing》是主打歌，是次專輯是V親自邀請女團NewJeans所屬的ADOR事務所首席製作人閔熙珍合作，閔熙珍有份參與音樂、編舞、設計及宣傳等工作。