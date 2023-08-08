葛民輝自爆冇人搵佢做舞台劇：驚我會失控

藝人葛民輝（阿葛）以創意顧問身份出席神戲劇場十周年攝影展，他透露跟攝影師相識多年，今次以義務性質幫對方，笑言：「我至今食咗7次慶功飯，已經係值回票價。」問到會否有興趣演舞台劇？他稱只演過一次，當年是2012年跟林海峰合演《笑之大學》：「都要有人搵我演先得，要遇啱個好劇本，否則唔好玩，上次係因為Jan（林海峰）覺得個劇本好適合我哋兩個演出，係兩個男人由頭帶到尾嘅戲。（再重演？）佢未必想。」阿葛坦言很多人都怕他上到台會失控，不按照劇本演出：「上次套《笑之大學》係日本版權，講明唔可以爆肚，我都有9成係照足劇本去演，但我做慣DJ，所以上到台都會不自覺同觀眾互動。（同Jan再做篤棟笑？）要睇個期，加上場地好難Book。」

另外，同場還有游學修，問到會否很大壓力，他笑言冇得驚：「個角色同現實中嘅我都好接近，初時係畀對方食住，之後會有所反轉，希望現實都係咁。」講到排練情況，他透露個多月前已將台詞背到滾瓜爛熟，現時想精益求精，經常跟拍檔及導演研究：「因為成套戲好迷幻又好多謎，所以大家會一齊去探討，排練上學到好多技巧同經驗，袋咗好多錢落袋。」