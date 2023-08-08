東冲有料到：師傅有話……

正所謂泰國之大無奇不有，在這個佛教國家盛行的地方有着各種鬼神傳說；有人說拜了某某泰國神便風生水起，亦有人說住了某某酒店不幸撞邪，還有說搵了某某師傅跟住就改變人生……

老實說，自己在這裏居住了多年，對這些傳言抱着半信半疑的態度，尤其是對於撞鬼事情，說真的連鬼影也沒碰過半次！

至於聲稱有異能的師傅，之前我曾拜訪過多位，但大部分只是文過飾非，幾乎都是失望收場。

直到最近遇上兩位師傅，才讓我有所改觀，其一是我之前一直提及的金龍王，只要一碰面他便能說出很多關於你的事情，真的有料到。

另一位是經朋友介紹、住在曼谷附近的師傅。他為人較低調，跟金龍王一樣，毋須你的時辰八字或上僮，只要一碰面他便知道你心中的糾結。

最初我也是抱着半信半疑的心態，但見面後真的很震驚及不好意思，話說我是跟着一班泰國朋友一同前往拜訪，師傅與我素未謀面，也沒有知道我的任何資料，但竟然當着我的朋友面前說出我的一些秘密！

雖然僅是一些生活瑣事、並非一些變態行為，但卻讓我的朋友得悉我起居上鮮為人知的事情。最重要是對於自己心中的一些疑問及日後的種種，師傅都作出一些預測講解。

這位師傅收費不貴，也沒有叫人買這個買那個的額外要求，感覺就是隨緣樂助，可算是一個新發現。

其實跟以往的師傅一樣，這位師傅說了我很多昔日及現在的事情都很正確，不過關於將來的預言是否準確呢？始終是個謎。

只能說句「勝利由雙手創」，說你將來會好的話，便繼續努力希望可以做到更好；說你不好的話，也希望憑努力有小小的進步。但願如此。

胡慧冲