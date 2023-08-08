連詩雅加拿大探親被催有仔趁嫩生：我都過咗嫩好耐！

藝人連詩雅（Shiga）、鄭融和夏雨等，將於中秋節舉行音樂會，今日（8日）舉行記者會預告詳情。夏雨表示這個活動其實數年前已開始籌備：「嗰時想係「溏心家族」嘅，但受疫情影響搞唔到，依家捲土重來，可惜好難齊人，好似關菊英已講明唔做。」

問到對方是否決定引退，夏雨答：「佢冇講實，不過話如果有演出佢會好大壓力，我哋成日有約食飯，佢精神狀態好好，同埋成日出埠旅行。」夏雨同樣表示自己刻下會揀工作：「總之啱先做。」

Shiga則透露剛從加拿大登台返港，此行順道逗留了兩日探親：「我阿姨、舅父同啲仔女都係嗰邊，有啲表妹細個時好Friend，真係10年冇見，食飯引唔住落淚。本來我都想老公（陳家樂）陪我去，但時間上夾唔到，機票亦好貴，嗰邊啲親戚到依家都未見過佢。（親戚催你生仔？）佢哋話有仔趁嫩生，我就話我都過咗嫩好耐，同埋嚟緊我哋分別都有工作，又想過吓二人世界先。」

同場鄭融則自爆由去年9月開始等新歌歌詞：「入行咁耐我都未試過咁，寫咗幾版都覺得未係最好，辛苦晒填詞人幫手，依家都未知幾時先可以入錄音室。」她又指反而疫情期間推出的《多喝水》及《13樓的大笨象》獲歌迷喜愛，當時為事業打了強心針。