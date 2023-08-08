丁子朗孖冼靖峰激戰內地小鮮肉　勇闖偶像選秀節目「亞洲超星團」

無綫藝人、港男出生的丁子朗絕對才藝多多，近年主要拍劇的他，現時被無綫挑戰參與內地全新偶像選秀節目「亞洲超星團」，選秀節目旨在打造國際潮流、青春洋溢的「華流偶像、亞洲超星」，而一同參加的還有多位代表香港的參賽者，包括「聲夢」冼靖峰(Archie)、黃奕斌(Hugo)、文佐匡、環球的余宗遙，TVB童星出身的區珀豪，藝人莫少聰與洪欣之子張鎬濂、歐陽妙芝細仔方玉亨等。此外，亦有日、韓代表，曾參加《PRODUCE X 101》的金東彬都有份，人氣超強勁。

剛剛於成都拍攝完電視劇的丁子朗接受東網獨家訪問時謂：「今次有70個男仔參加，我依家喺上海3個多星期，依家準備拍攝同特訓，每日都要唱歌、跳舞。」說到選手中都有不少超強對手時，他謂：「係呀！全部都係好厲害，有韓國、美國、日本選手，佢哋都來自大公司SM、樂華等，已經訓練咗好多年，反而我依家變咗一個新人，(緊張嗎?)緊張一定有，但係依家要加倍努力，佢哋實力太強，唔想衰畀人睇。」

問到除了跳唱比拼，會否有騷肌、泳褲等環節時，丁子朗謂:「冇嘅，呢個真係好純正嘅選秀節目，不過我哋要上體育，巴西柔術堂，每日要訓練足足12小時，強度甚高。」他又指起初有點不習慣如此密集式的訓練，但現時開始習慣，融入咗大家。

而有份參加的Archie坦言心情都很緊張，他謂：「跟所有參賽者一齊訓練咗個多星期，當中有跳唱、團體表演，自己跳舞方面較弱，要由零開始去練習，(強項係乜?)唱歌可以話係比較強，但實質好多勁人，要重新演繹自己嘅VOCAL，唔係純歌手，要係有偶像風。」