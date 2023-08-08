鄧小巧新歌源於「意念創造實相」　描述一種生活狀態

歌手鄧小巧加盟英皇娛樂推出全新歌曲《瀟灑》，她跟T-Ma一齊作曲、填詞再由她親自操刀，MV則遠赴日本，跨越東京都、千葉縣及川崎縣三個都縣取景。

「瀟灑」的概念源於「意念創造實相」這個賽斯心法，小巧表示這是描述一種生活狀態，她說：「人生好同壞好睇你觀點與角度點睇，我覺得無論係幾壞，甚至乎幾好都好，你嘅心態點樣去面對你嘅人生係好重要，我覺得『瀟灑』其實係一個幾好嘅狀態，你可以好care free、好無拘無束，可以好自在地去接受你人生嘅變化。」久違了唱作，小巧坦言對歌曲沒有期望，創作這首歌時，仍未與新公司接觸，只是單純的想繼續唱歌、想到寫甚麼題材、想做甚麼類型音樂便寫下來，她說：「係一個好純粹嘅出發點，我覺得首歌要去到一個乜嘢嘅位置，就由佢『瀟灑』咁去啦。」

由有公司到自組公司到「放悠長假期」再簽新公司，小巧謂現在是突然間重拾工作mode的獎態，每件事都加上了「deadline」，今次獲公司揼本飛到日本拍MV，小巧笑言這就是有公司跟沒公司最大分別：「多謝公司，係呀日本啲嘢好好食。」MV方面，小巧留意到年輕MV導演Elaine，於是透過社交網聯繫，希望她能為MV執導，卻發現對方已因工作關係移居東京，同時原來Elaine一直很喜歡小巧的音樂，二人一拍即合，她遂提議小巧飛到日本為她拍攝MV，日本之旅應運而生。

和日本當地團隊合作拍攝，小巧大談兩地工作分別：「日本人啲禮貌係做得好足，喺香港係冇咁多『係，唔該晒唔該晒，係。』如果香港係一嘅話，嚟到日本係一百！『係！すみません(sumimasen)、係！ありがとう（arigato）！』長期出現喺對話入面。」由於拍攝期間日本正值受到熱浪浸襲，體感超過四十度。暴露在烈日下，從沙灘走到火車站，再到海邊碼頭，六小時的暴曬令小巧差點中暑。