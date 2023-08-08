草蜢馬來西亞開騷　衝落台握手引騷動

組合草蜢繼台北、美國、新加坡巡迴演出，日前到馬來西亞雲頂演出，已經有4年時間未到過馬國開騷的草蜢，指當地的歌迷熱情不減，整晚揮動螢光棒，一邊尖叫、一邊和唱，氣氛相當高漲。成員蘇志威（阿細）說：「疫情前，我哋每一年都會嚟雲頂開騷，好掛住呢度嘅歌迷，見番佢哋非常之開心，原本我哋只打算開一場，但反應太好，最終開多一場，我哋特別鍾意嚟馬來西亞開show，絕對係草蜢到過嘅巡迴站，最好反應、最好氣氛嘅三甲之列。」

蔡一智補充說：「我覺得今晚嘅fans真係好犀利，佢哋反應大到不之得了，我哋根本唔使dancers同和唱，因為佢哋已經係dancers同和唱，成個show三個鐘，陪住我哋又唱又跳，好勁！」除了馬國的歌迷，好多來自世界各地的粉絲也來捧場，蔡一傑說：「好似澳洲、美國、泰國、香港、台灣、新加坡，佢哋都話好好睇，好值得飛咁長途機嚟馬來西亞睇我哋三個表演，喺度衷心多謝我哋嘅粉絲。」

草蜢當晚不停勁歌熱舞，全場觀眾全數站起來，一邊跳舞一邊跟着唱，阿細和智仔更突然走落台跟歌迷握手，引起一陣騷動；還有三子邊唱《寶貝對不起》時，在台上不斷派心心，台下觀眾無論男女，尖叫聲總是此起彼落。對歌迷的螢光棒燈海印象最深刻，阿細說：「我哋今次特別為馬來西亞歌迷，排練咗《檳城艷》呢首歌，我哋唱嘅時候佢哋特別開心，係馬國歌迷嘅獨家福利。」

為答謝歌迷的投入表現，草蜢3子預備了多份演唱會Tee，送給現場觀眾，當他們獻唱國語歌《暗戀的代價》，三子向觀眾投擲禮物包，而平日有做開健身的傑仔，甚至將禮物拋到山頂觀眾位置。傑仔兩位來自泰國及美國的好友，專誠飛到雲頂撐場外，還送上繪畫了三子的巨型漫畫畫作給草蜢做禮物，意思指他們三人永遠是三位一體。完成兩場雲頂演出，接着草蜢還要準備澳門站、高雄等站演出。