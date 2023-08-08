俄妹Winry 艷壓Cosplay界

俄羅斯有乜嘢令人睇到吞口水？除咗伏特加、魚子醬之外，對於男士嚟講，當地嘅美女都極具吸引力，就好似上年打入「全球百大美女」第4名嘅Dasha Taran，仙氣逼人，而今日為大家介紹嘅Winry，唔止樣靚身材正，形象仲相當性感添！

人靚波大 自信爆棚

好多人話俄羅斯多靚女，但身為港男，除咗睇時裝表演、運動比賽之外，以往好少渠道接觸到其他界別嘅俄妹。自從網上社交媒體嘅興起，呢種限制終於冇咗，亦令到筆者有機會認識到嚟自俄羅斯聖彼德堡嘅Winry。

充滿自信可以話係獅子女嘅特質，Winry都算係最佳人辦，其實都唔難理解，事關阿妹擁有迷人嘅五官，同埋一對令男士流晒口水嘅激凸車頭燈，呢啲天賦條件令佢嘅寫真得到唔少網民嘅關注，人氣係咁升，自然敢於喺更多人面前表現自己。

資深Coser 吸金力強

話時話，Winry唔止係一名網紅，仲係資深女Coser，玩咗Cosplay超過8年！原來Winry喺大學修讀時裝設計，加埋父母係道具製作師，深受兩老嘅熏陶，手作能力相當強，所以經常有朋友搵佢幫忙製作Cosplay戰衣，久而久之，令佢對Cosplay產生興趣，喺2015年開始玩埋一份。憑住迷人嘅外形，Winry好快喺俄國Cosplay成名，及至2018年以超性感動漫角色出席意大利動漫節，迎嚟Cosplay事業嘅轉捩點，成功喺網上爆紅！雖然Winry要到2021年先開設社交帳號，起步慢咗少少，但仍無損佢嘅吸金力。