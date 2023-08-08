車廂中震盪　愈玩愈瘋狂

好多男人都話養架車除咗方便外出，溝女都容易啲。AV業界資深人士神仙乙就表示唔單止溝女容易，連溝仔亦係一樣話咁易！講緊係日本AV界嘅「隨街獵男系列」，當中班女優隨車通處走，發現到目標男子之後就落車兜搭，拋胸露肉輕易氹到對方上車玩車震！

經典再起動

於「麗-KIREI SOD-」出品嘅《魔鏡一號 藤森里穗在街角連續狩獵素人男》當中，藤森里穗呢位巨乳癡女有幸拍攝SOD旗下嘅知名系列《魔鏡一號》，可以喺呢架特製嘅貨車入面放肆地同素人男優連番激戰！里穗喺街上四處游走，一見到目標就會上前勾引，由於里穗索到啪啪聲，所以每次出動都冇失手。上到車之後，佢就會細心地帶住素人男做出種種猥褻行為，而魔鏡一號車廂裝上單面玻璃，所以佢哋激戰時可以睇到外面環境，而出面就睇唔到佢哋搞搞震，場面相當有趣！

上車喪玩

喺片廠DAS！推品嘅《松本一香的突然逆轉》入面，松本一香呢位小惡魔女優趁公眾假期嘅時候，去到人來人往嘅街上公開招募素人男優合作演出AV。初時好多男仔都覺得尷尬，好彩一香又姣又嗲，而且仲安排咗一架車廂闊落嘅小型貨車喺附近，一上車就可以激戰夠晒方便，所以唔少男仔都一口答應。上到車之後，體態小巧嘅一香落力招呼對方，除咗瘋狂騎乘，仲喺對方一洩之後再施加刺激，爆發男之潮吹！

雙花夾擊

片廠Nagira製作嘅《VIP 1 BOX CAR 2》，講宮澤千春及碓冰蓮呢兩位癡女決定走出片場，走到街上尋找合眼緣嘅男人演出。為方便行事，兩女已經準備好一架車載佢哋四圍獵男，喺佢哋嘅美色誘惑之下，好容易就有男人甘願畀佢哋帶上車大玩3P！雖然車廂空間有限，但係兩女動作細膩靈巧而且合作有素，前後夾擊男優，令對方飽受快感衝擊完全冇難度！之後兩女仲覺得未夠喉，仲一次過勾引兩位素人男去酒店嚟個激情混戰添！

簡評

曾幾何時本仙都有諗住買架車方便車震，不過咁做分分鐘觸犯法例，喺狹窄車廂做床上運動，仲大有機會觸傷腰骨添，所以都係欣賞日本AV界嘅「車震系列」好過！喺3部作品中，本仙最鍾意藤森里穗嘅《魔鏡一號 藤森里穗在街角連續狩獵素人男》，因為魔鏡一號系列當中，車廂裏面淫亂無比，但係外面就人來人往，場面的確係刺激又新奇，加上里穗魅力萬千，而且身材火辣，令作品精彩度爆燈。