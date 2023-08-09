【是日通勝】

農曆六月廿三

癸卯年 庚申月 己亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午9時至11時

宜：祭祀、整路、飾垣

忌：嫁娶、栽種、除服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、26、34

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運欠佳，處理投資問題時不可過於輕率。

金牛座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙子座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

巨蟹座：求財忌不擇手段，勿讓自己變得財迷心竅。

獅子座：事業發展如魚得水，但財運方面不太理想。

處女座：懶得用腦，不夠細心，投資易遭遇滑鐵盧。

天秤座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天蠍座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象要留意其人品。

人馬座：謀事忌急躁，判斷力會受影響，因小失大。

山羊座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

水瓶座：幸運指數排首位，事業發展將更上一層樓。

雙魚座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運強

（跌）蛇 有意外

鼠：精力旺盛，無論做甚麼都獲滿意成果。

牛：意志堅定，毋懼挑戰，有遇強愈強之勢。

虎：財運亨通，對從事銷售業務特別有利。

兔：得到高層表揚，在職者有望一展所長。

龍：心浮氣躁，行事衝動，有破財的可能。

蛇：是日沖煞，意外頻生，讓你手忙腳亂。

馬：內心不宜有過多欲望，免得自尋煩惱。

羊：專注工作有着數，表現易獲別人認同。

猴：與人相處不宜太率性，以免惹起誤會。

雞：話頭醒尾，遇上棘手問題也從容不迫。

狗：單身者獲月老牽線，有望遇到意中人。

豬：情緒欠佳，做事提不起勁，容易出錯。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

衞生間布局宜忌

衞生間是排走穢物的地方，雖然不需要位於住所的吉位，但因有穢氣流出，對家人的健康及工作運勢也有影響，不能掉以輕心。

一般來說，衞生間的位置應在住所較邊緣的區域，不要為了使用方便，將它設在住所中央一帶，否則穢氣容易散發到家中的其他角落，對家人有不良影響。客廳的衞生間要注意不宜對着大門，除了會有財運不穩的情況，女性也容易患上婦科病，如果居所設計已沒法更改，最好長期將衞生間門關上。

如衞生間門正對飯桌，或馬桶正對衞生間門再對飯桌，容易有腸胃敏感問題或腸胃炎，同樣應把衞生間門長期關上，以保平安。

另外，衞生間門不宜與廚房門直接相對，衞生間五行屬水、廚房五行屬火，兩門相對造成風水學上「水火相沖」，影響健康運。其實衞生間會散發異味，正對廚房也會帶來衞生問題。

有些住所臥室設有私人衞生間，在擺設睡床之後，睡床往往非常接近衞生間，不僅會帶來健康問題，同時不利感情運。最好把衞生間門變成「隱形門」，即衞生間門不用門框與門把，與周邊牆壁設計結合，可化解這種風水格局不良所帶來的問題。