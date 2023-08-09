星玄︱賴慰玲計劃造人追女　有心有力未到更年期

今日係8月9日，係國際發燒書友日，平時少睇書嘅你，不如今日試下睇多啲書。今日亦都係農曆六月廿三，適宜祭祀、飾垣，近排想裝修屋企，不妨考慮今日動工，今日最旺生肖係虎，屬虎嘅朋友財運亨通，如果做生意嘅話，肯定客似雲來。賴慰玲就係屬虎，早前佢拍攝嘅新劇《非常檢控觀》，劇組就提早為佢慶祝生日，由36歲變做37歲，依家育有一個囝囝嘅佢，就直言計劃完劇後想同老公追多個女，湊夠個「好」字，仲搞笑話睇吓下年得唔得，事關仲未到更年期咁話。其實佢近排咁忙，啲劇一套接一套，認真財運亨通，生多件點會難倒佢。

今日嘅幸運星係水瓶座，幸運指數全日高企，事業發展將更上一層樓。葉璇就係水瓶座，今年42歲嘅佢，近年積極發展社交平台，大玩直播帶貨。不過佢就經常以出位造型，同騎呢舉動示人，最經典嘅有脹爆凸腩大媽look，又試過手伸入褲內搲下體，近期仲着內地熱爆俗稱「小三裙」嘅吊帶連身裙添。佢早前出席ViuTV新劇《法與情》拜神嘅時候，就畀人發現條「車胎腰」唔見咗喎，雖然打扮比較樸素，但係身形望落都瘦咗唔少，佢早排就大爆原來「車胎腰」係扮嘅姐，仲話扮肥扮醜係直播帶貨嘅策略，趁住運氣咁好，一於今日直播帶貨，再衝擊銷售額啦。