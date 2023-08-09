36位火辣DJ下月開戰　DJ SODA不想模糊焦點

亞洲頂尖DJ SODA、DJ Mao等將於下月參與西九戶外舉行的火辣熱爆《Diva Music Fest》，共有36位來自香港、泰國、越南、日本、南韓、台灣等地全女班DJ演出，當晚她們會分為紅、白兩組，以「Battle」形式對決，大會為觀眾更投入音樂節，全球首創360度移動舞台，DJ在表演期間近距離接觸每一位觀眾，令樂觀有不一樣的觀感享受，猶如置身舞台之中。

人氣極高的DJ SODA揚言要令入場的樂迷瘋狂，着粉絲準備好尖叫聲：「今次戶外音樂會令每位DJ更加投入、興奮！其實每一位DJ都係高手，各有自己嘅風格，大家碰面都可以交流心得，樂迷或會更專注音好，而唔係我嘅身材、服裝。但聽講音樂節有比併環節，依家為揀歌同服裝而煩惱，因為係女孩子之間嘅競賽，我都好想贏出，如果現場氣氛很熱情，我會盡力回饋給大家！」

DJ Mao（浜崎真緒）對舞台設計感興奮：「因為平時嘅表演都係自己企喺台上，好需要大家嘅打氣來提升氣氛，聽講今次舞台可以近距離同大家見面，應該係好唔錯嘅體驗，可以清楚睇到大家，甚至跳落去同大家跳舞，好瘋狂嘅想法，如果真係發生一定會被經理人鬧！」