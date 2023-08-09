香港大學附屬學院次輪招生日

學生輔導及個人發展服務舉辦的關懷大使計劃。（客戶提供）

【營業資訊】香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）於2000年成立，為本港第一間社區學院。在2022年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，逾2/3升讀八大教資會資助學位課程。而副學士畢業生及學生更近1/3升讀本港三大（香港大學、香港科技大學及香港中文大學）*。學生升學表現非常理想，備受肯定。

*「3大」排名參照2022年度QS世界大學排名榜

學院亦十分重視同學的全人發展，因此提供不同類型的課外活動。學生輔導及個人發展服務團隊不時舉辦升學講座、諮詢服務及一對一模擬面試等活動，協助同學處理個人生活及學習上的困難，為升學做好準備。學院的「朋輩關顧計劃」會安排有經驗的師兄師姐與新生分享學習經驗，協助同學適應全新的學習環境及課程。

次輪招生日（網上及即場）

日期：2023年8月9日至10日

時間：上午9時至下午6時

地點：港大附屬學院九龍東分校（即場）

詳情：關於網上報名及面試安排，請瀏覽學院網頁。

註：有關場次舉行與否視乎各科課程學額空缺而定，請留意學院網頁有關最新安排的公布。