VMA提名公布　Taylor Swift掃8項提名與Miley爭大獎

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）即將於下月12日在美國新澤西舉行，而大會昨日公布今屆各個獎項提名。正在舉行全球巡唱的美國流行天后Taylor Swift共獲8個獎項最多提名。

Taylor除了憑歌曲《Anti-Hero》獲「年度音樂錄影帶」大獎提名之外，亦獲「年度歌手」及「年度歌曲」等主要獎項提名。其中她與另一天后Miley Cyrus爭奪「年度音樂錄影帶」及「年度歌曲」提名。今次更是VMA史上「年度音樂錄影帶」由「全女班」提名。

除了Taylor獲今屆VMA多項提名之外，R&B女歌手SZA亦獲6獎提名緊隨其後，而多位天后級人馬包括Doja Cat、Kim Petras、Miley Cyrus、Nicki Minaj及Olivia Rodrigo各獲5獎提名。至於男歌手方面，即將於10月首度來港開騷的英國同志天王Sam Smith亦獲5獎 提名。

至於「VMA提名常客」韓國人氣女團BLACK PINK去年獲「最佳元宇宙表演」後，今年捲土重來獲4獎提名，其中包括「最佳K-Pop歌手」提名。