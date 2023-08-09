超新奇！多元體驗之旅

放假打卡打到悶悶哋，今個周末不如加點新意思啦，其實有一些期間限定裝置會加入互動的元素，讓來者擁有不同的體驗，想知有咩好玩？馬上嚟睇吓啦。

【辣文化體驗展】

號外！號外！嗜辣星人請注意，全港首個辣文化體驗展－「倒瀉咗支辣椒油」由即日起至9月10日於K11 Art Mall 露天廣場及地下中庭舉行，其中除了必打卡的7米長巨型辣椒油打瀉現場外，中庭還設有多個辣之體驗區，包括激辣證物室、透過氣味裝置感受辣醬火辣程度的辛辣之解剖、辛辣探測儀、透過3款不同辣度豬肉乾試食進行的潛在辣人測試、拍下即影即有辣人證件相的辣人資料庫及認識各種解辣貼士的緊急解辣區等。與此同時，由即日至8月27日的週末更有「甜辣辣週末市集」，聯手多個本地手作品牌，雲集一系列本地辣醬品牌、辣味爆谷、辣椒造型飾物、辛辣香甜的香氛及一眾解辣飲品及手作甜食等等，有得玩又有得買，超開心。

【童趣藝術國度】

感受完火辣辣的世界，下一站不如去色彩繽紛的藝術國度啦，由即日至8月28日期間，ifc商場聯乘來自日本的新銳藝術家GAKU（佐藤楽音），呈獻「Life is a Playground」創意藝術裝置，帶來3大繽紛展區，包括「繽紛旋轉木馬」藝術裝置、「專屬夢幻樂園」數碼互動體驗及「GAKU的夢想世界」藝術畫廊，透過不同媒介展示GAKU的作品，深入自閉症天才的奇思妙想內心世界之中。另現場更與本地慈善組織「愛培自閉症基金」合作，設有慈善捐款機，支持關顧本地自閉症兒童，玩完仲可以做埋善事添。