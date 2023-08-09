古巨基搞騷提攜新人　阿仔Cute爆差啲上台表演

歌手古巨基（基仔）相隔4年再在港開個唱，昨晚（8日）假會展舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》，基仔以全白上陣獻唱《我生》為個唱揭開序幕。基仔近年展開「I Really Love To Sing」音樂企劃與樂壇新人合作，當中有份合作的歌手Delta T、力臻、Tyson Yoshi、黃明德、細貓以及跟他合唱《星戰》的19位歌手包括保錡、張蔓莎、STRAYZ等均有現身擔任個唱嘉賓。

其中力臻笑言視基仔為偶像，合唱《Can We Try》後突然打開外套騷肌表示：「我唔係特登除衫，我收埋咗古Sir嘅閃卡喺外套入面。」至於近日被前度爆他偷食的「細貓」應智越自事件後首露面，跟基仔合唱《心跳回憶》，似乎未受負面新聞影響演出。

基仔與19位歌手合唱《星戰》，人多勢眾企滿整個舞台，唱畢後每位歌手逐一自我介紹，最後基仔終於開腔表示：「大家好，我係古巨基，我哋咁多位都係樂壇一分子。我終於講嘢，點解咁耐先講，因為 I really love to sing。呢Part完咗喇，依家係I really love to talk，多謝所有合作歌手及台前幕後。我係只演一場，點解你哋咁勁撲到飛？我好鍾意唱，你哋應該係好鍾意聽我唱。今次個騷點解用番大碟名？其實最初唔係呢個，最初想玩食字，之前流行用AI唱歌，諗住A I really love to sing，想探討吓AI可唔可以代替真人，我哋海報係AI做，發現好難搞，花好長時間先得出滿意，之後我試用AI寫歌，睇吓可唔可以寫首歌畀我太太及仔。」螢光幕隨即播出AI創作的肉麻歌詞，基仔續指：「但我發覺係寫唔到歌。」他又謂見到新一代歌手，付出如此多努力及經歷高低起跌：「佢哋將自己嘅經歷寫出來，全部係有血有肉，唔係任何AI可以做到，希望大家畀多啲支持香港做音樂嘅歌手們。另外，Al有樣嘢無法取代，就係人同人之間嘅愛。」

唱畢《人生有幾多個十年》後，基仔自言有好幾年未有開騷，這是他成為爸爸之後第一個演唱會，亦是兒子第一次看他的個唱，大爆兒子也是座上客：「佢尋日都有睇我綵排，佢話爸爸I want to dance with you，跟住佢上咗台，但因為人多，所以兩首歌後帶咗佢落台，佢話I am sad點解要帶我走。佢今日都坐喺度，我想畀佢感受演唱會聲，你哋一二三幫我嗌一句Kuson。我唔知佢依家返咗屋企瞓未，你哋叫佢個名我會拍低畀佢睇。以下首歌係佢第一首識我嘅歌，因為副歌係啦啦啦，《花灑》。」

獻唱最後一首《愛回家》時，他自言很幸運可以做音樂，因為他認為當一個人要面對困難或不開心的時候，都想聽歌令自己有所依靠、共鳴或啟發：「我好開心成為一份子做歌，多謝上天畀我呢個機會，希望大家無論遇到咩困難同唔開心，最後會搵到最大支柱就係家人。」最後基仔Encore了《必殺技》及《重複犯錯》，他笑言自己趕住出來encore，連褲頭帶也未弄好就走出來。

基仔受訪時講到4年後再開個唱，他稱今次比較特別，個唱是新碟的一個伸延，站在舞台上發現自己真的很喜歡唱歌，然而他最想不到是兒子也想上台跟他跳舞：「佢平時喺屋企好鍾意聽歌同跳舞，我encore完落台，見佢喺台底捱住眼瞓等我，佢話我想上台，不過當時有啲觀眾已經走緊，擔心人流問題會有危險，我哋考慮咗一陣，我抱住佢，等緊導演指示，最後都係唔可以上台，佢知道後有啲失望，我答應佢一陣再抱佢上台。（下次開騷畀囝囝上台？）睇吓幾時再開，到時佢幾大，要睇佢狀態，同埋到時佢想唔想。（有冇搵人教佢跳舞？）我搵咗排舞老師幫佢上咗一堂，但囝囝有啲怕醜，等我忙完個騷，再安排佢上多一兩堂。」至於會否再開騷或巡唱，他稱要留待公司正式公布，又指自己明年便是入行30加3周年：「我做咗歌手30年，另外3年係做小演員同主持。（到時粉絲會有驚喜？）我想人畀驚喜我。」

提到今次的音樂企劃，基仔表示已完成第一階段，而第二階段會邀請唱作人為他寫新歌，有網民質疑為何未有邀請聲夢的新人歌手合作？他直言合作是緣分：「我上影片分享平台見到邊個歌手就搵邊個，有啲甚至係大家唔認識嘅，有啲人係咬住個麵包賣晒自己所有家當都要做歌手，背後冇大公司支持，或者未必有人知佢哋做音樂，我想畀多啲唔同渠道佢哋畀大家認識，一步一步去幫。頭先同《星戰》班歌手一齊大合照，感覺係好熱血，我仲同佢哋一班人開咗個群組，畀佢哋大家互相認識，可以互相幫助。（暫時幫啲小公司嘅歌手先？）尤其係唱《星戰》嘅歌手，我答應佢哋如果有需要，我一定會幫，例如做音樂監製，或者參與佢哋嘅小型音樂會，我都係非常樂意。（聲夢嗰班就緣份未到？）暫時未有緣分。」

另外，嘉賓之一的細貓之前被爆偷食，問基仔可有跟對方交談？他說：「我有睇報道，呢個係佢嘅私人事，我今次係第一次同佢合作，唔係傾得好多同問好多。（佢係事件後首曝光，佢有冇話唔想演出？）佢冇推辭，佢好期待今次演出，總之私人事留畀當事人同大家交代。」