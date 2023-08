古巨基搞騷提攜新人　阿仔Cute爆差啲上台表演

歌手古巨基(基仔)相隔4年再在港開個唱,昨晚(8日)假會展舉行《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》,基仔以全白上陣獻唱《我生》為個唱揭開序幕。基仔近年展開「I Really Love To Sing」音樂企劃與樂壇新人合作,當中有份合作的歌手Delta T、力臻、Tyson Yoshi、黃明德、細貓以及跟他合唱《星戰》的19位歌手包括保錡、張蔓莎、STRAYZ等均有現身擔任個唱嘉賓。

其中力臻笑言視基仔為偶像,合唱《Can We Try》後突然打開外套騷肌表示:「我唔係特登除衫,我收埋咗古Sir嘅閃卡喺外套入面。」至於近日被前度爆他偷食的「細貓」應智越自事件後首露面,跟基仔合唱《心跳回憶》,似乎未受負面新聞影響演出。

基仔與19位歌手合唱《星戰》,人多勢眾企滿整個舞台,唱畢後每位歌手逐一自我介紹,最後基仔終於開腔表示:「大家好,我係古巨基,我哋咁多位都係樂壇一分子。我終於講嘢,點解咁耐先講,因為 I really love to sing。呢Part完咗喇,依家係I really love to talk,多謝所有合作歌手及台前幕後。我係只演一場,點解你哋咁勁撲到飛?我好鍾意唱,你哋應該係好鍾意聽我唱。今次個騷點解用番大碟名?其實最初唔係呢個,最初想玩食字,之前流行用AI唱歌,諗住A I really love to sing,想探討吓AI可唔可以代替真人,我哋海報係AI做,發現好難搞,花好長時間先得出滿意,之後我試用AI寫歌,睇吓可唔可以寫首歌畀我太太及仔。」螢光幕隨即播出AI創作的肉麻歌詞,基仔續指:「但我發覺係寫唔到歌。」他又謂見到新一代歌手,付出如此多努力及經歷高低起跌:「佢哋將自己嘅經歷寫出來,全部係有血有肉,唔係任何AI可以做到,希望大家畀多啲支持香港做音樂嘅歌手們。另外,Al有樣嘢無法取代,就係人同人之間嘅愛。」

唱畢《人生有幾多個十年》後,基仔自言有好幾年未有開騷,這是他成為爸爸之後第一個演唱會,亦是兒子第一次看他的個唱,大爆兒子也是座上客:「佢尋日都有睇我綵排,佢話爸爸I want to dance with you,跟住佢上咗台,但因為人多,所以兩首歌後帶咗佢落台,佢話I am sad點解要帶我走。佢今日都坐喺度,我想畀佢感受演唱會聲,你哋一二三幫我嗌一句Kuson。我唔知佢依家返咗屋企瞓未,你哋叫佢個名我會拍低畀佢睇。以下首歌係佢第一首識我嘅歌,因為副歌係啦啦啦,《花灑》。」

獻唱最後一首《愛回家》時,他自言很幸運可以做音樂,因為他認為當一個人要面對困難或不開心的時候,都想聽歌令自己有所依靠、共鳴或啟發:「我好開心成為一份子做歌,多謝上天畀我呢個機會,希望大家無論遇到咩困難同唔開心,最後會搵到最大支柱就係家人。」最後基仔Encore了《必殺技》及《重複犯錯》,他笑言自己趕住出來encore,連褲頭帶也未弄好就走出來。

基仔受訪時講到4年後再開個唱,他稱今次比較特別,個唱是新碟的一個伸延,站在舞台上發現自己真的很喜歡唱歌,然而他最想不到是兒子也想上台跟他跳舞:「佢平時喺屋企好鍾意聽歌同跳舞,我encore完落台,見佢喺台底捱住眼瞓等我,佢話我想上台,不過當時有啲觀眾已經走緊,擔心人流問題會有危險,我哋考慮咗一陣,我抱住佢,等緊導演指示,最後都係唔可以上台,佢知道後有啲失望,我答應佢一陣再抱佢上台。(下次開騷畀囝囝上台?)睇吓幾時再開,到時佢幾大,要睇佢狀態,同埋到時佢想唔想。(有冇搵人教佢跳舞?)我搵咗排舞老師幫佢上咗一堂,但囝囝有啲怕醜,等我忙完個騷,再安排佢上多一兩堂。」至於會否再開騷或巡唱,他稱要留待公司正式公布,又指自己明年便是入行30加3周年:「我做咗歌手30年,另外3年係做小演員同主持。(到時粉絲會有驚喜?)我想人畀驚喜我。」

提到今次的音樂企劃,基仔表示已完成第一階段,而第二階段會邀請唱作人為他寫新歌,有網民質疑為何未有邀請聲夢的新人歌手合作?他直言合作是緣分:「我上影片分享平台見到邊個歌手就搵邊個,有啲甚至係大家唔認識嘅,有啲人係咬住個麵包賣晒自己所有家當都要做歌手,背後冇大公司支持,或者未必有人知佢哋做音樂,我想畀多啲唔同渠道佢哋畀大家認識,一步一步去幫。頭先同《星戰》班歌手一齊大合照,感覺係好熱血,我仲同佢哋一班人開咗個群組,畀佢哋大家互相認識,可以互相幫助。(暫時幫啲小公司嘅歌手先?)尤其係唱《星戰》嘅歌手,我答應佢哋如果有需要,我一定會幫,例如做音樂監製,或者參與佢哋嘅小型音樂會,我都係非常樂意。(聲夢嗰班就緣份未到?)暫時未有緣分。」

另外,嘉賓之一的細貓之前被爆偷食,問基仔可有跟對方交談?他說:「我有睇報道,呢個係佢嘅私人事,我今次係第一次同佢合作,唔係傾得好多同問好多。(佢係事件後首曝光,佢有冇話唔想演出?)佢冇推辭,佢好期待今次演出,總之私人事留畀當事人同大家交代。」