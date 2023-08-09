影星情婦Sharon Farrell離世　李小龍曾為她與徒弟史提夫麥昆反面

今年是香港一代武打巨星李小龍逝世50周年紀念，而曾與小龍拍過拖的美國女星Sharon Farrell近日就被爆於5月時離世，終年82歲 。

Sharon被傳於醫院辭世，暫時未知死因。而她離世的消息並未有廣泛報道，她的妹銀妹事後亦於社交平台證實Sharon的死訊。Sharon與李小龍的戀情最為人津津樂道，幾年前她曾於講述李小龍私生活的書《Bruce Lee: A Life》中承認曾與他拍拖，並爆當年小龍是背住老婆蓮達（Linda Emery）而與她在一起，她們於小龍的第2女李香凝（Shannon Lee）出世後不久認識。不過後來她因為不想與已婚男人繼續來往，才與小龍的好友兼徒弟荷里活男星史提夫麥昆（Steve McQueen）拍拖。不過她在書中表示：「史提夫好成功——他是我的保護者。我對史提夫只有慾望，但Bruce（李小龍）才是我一生的摯愛。」

而她更在書中爆當年她因為移情別戀史提夫而令小龍大為不滿，她表示當時小龍得知她與史提夫在密西西比州拍戲，於是他偷偷到片場監視，並向她質問：「點解唔覆我電話？你以為我冇法搵到你，係咪？」之後兩人進入她的休息車內親熱，並大讚小龍床技了得。期間Sharon向小龍「攤牌」表示已經和史提夫麥昆拍拖：「我只是利用佢嚟忘記你，我哋唔可以再係咁，我好對唔住。」