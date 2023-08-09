何泳芍頂硬上狂Gym出事　夾硬谷肌慘失Job

無綫小花何泳芍（Honey）擁有一身健康膚色又熱愛運動形象健康，無論上山下海對她都可謂毫無難度，但勢估不到她竟然給做Gym考起！Honey早前於社交網貼文，與粉絲分享她做Gym時的慘痛經歷：「半年前因為工作關係，我由一個完全唔做Gym嘅人突變成一個星期做6日Gym嘅傻仔……ITB發炎發到連腳都伸唔直，最慘就係堅持咗5個月後嘅過勞令到連帶心理健康一齊跌入谷底。」她表示可幸最終給她找到明燈指引，又寄語大家要學懂如何好好對待自己身體。

Honey接受東網訪問講述事件經過：「上年尾接到個Job係需要拍動作戲，所以我即刻搵健身教練度一套密集式訓練，每星期6日、每次做2至3個鐘。」她坦言當時其實有傷在身，大腿肌肉及膝蓋均有痛症，笑指還以為年紀漸長開始有毛病：「後尾先知原來係肌肉過勞發炎，需要休息唔可以劇烈運動，但因為就嚟開拍惟有頂硬上繼續密集訓練。」雖然她如此搏命，但拍攝工作最終因某些原因決定擱置，結果令她白忙一場兼換來周身傷。

雖然心情一下子跌落谷底，但幸好她重遇了讀體藝中學時的師兄，將今次經歷與他們分享：「佢哋話其實我之前套Training，就算畀一個做咗10年Gym嘅人做都係嚴重過量。」她表示2位師兄決意要將她從漩渦中救出 ，經過微細分析後，為她度身訂造了一套全新訓練，性格樂天的她直言因禍得福：「雖然Job冇咗，但學識原來就算有運動底，做Gym都係要循序漸進冇得夾硬谷，依家會Keep住做，下次機會再嚟嘅時候就唔使咁辛苦，大家都要學下點樣愛惜自己身體。」