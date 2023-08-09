林襄秘戀鮮肉球員被斷正　社交網互動洩蜜

台灣樂天桃猿啦啦隊成員林襄，有着E Cup傲人好身材嘅佢，同時仲有一副天使般甜美嘅外貌，喺競爭激烈嘅啦啦隊中人氣高踞不下，喺眾多粉絲心目中嘅宅男女神。可惜，日前林襄就被台媒野生捕捉，發現佢同樂天桃猿嘅21歲球員馬傑森拖手約會，事後仲一齊上女方屋企過夜，隨着2人戀情曝光，馬傑森嘅背景亦被網友起底。

據悉，馬傑森喺2018年曾奪得學界棒球聯賽《最佳十人》三壘手獎項，緊接住喺2020年季中選秀會時，被樂天球隊以第一輪五順位選中，簽約金480萬新台幣（約117萬港元），另外更設有100萬新台幣嘅激勵獎金（約24萬港元），月薪則係8萬新台幣（約1萬9千港元），守備位置以二壘、三壘及鎮守游擊大關為主，2020年10月17日正式以一軍身份出賽，亦因靚仔有型嘅外貌深受女粉絲歡心，人氣踞高不下。

雖然2人嘅「地下情」最近先被曝光，不過事實上2人早喺之前就有交集外，更喺合作拍香艷廣告時認識，初次見面林襄就已經「坦誠相見」剩係包浴袍，之後林襄唔止頻頻喺對方社交網留言打氣，更喺社交網晒出馬傑森嘅迷你波衫，睇嚟2人早就撻着多時，並不時喺社交網隔空互動放閃。值得一提嘅喺，雖然樂天球隊確實有規定啦啦隊成員「盡量避免」拍拖，尤其唔可以同球員過度來往，不過啦啦隊成員似乎賴理禁愛令，繼續勇於追求真愛。