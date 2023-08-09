【簡潔生活學】閃亮家居帶來閃亮人生

家居保持整潔美觀，能讓人感到舒適放鬆，而混亂骯髒的家呢？除影響健康外，其實也會破壞家庭及社交關係。

早前，看到一個電視節目《Filthy House SOS》S3，內容是講述兩位清潔專家如何用3天時間「拯救」英國超級邋遢大屋。

第一集兩位清潔專家Richard and Brennan拜訪一位60未滿、只有兩隻小狗陪伴的獨居祖母Charmaine。Charmaine是位業餘歌手，特別鍾情閃亮亮的衣服及家居布置，不過因為體力及精神大不如前，無法進行打掃，也因為焦慮，漸漸形成囤積習慣，屋內儲有大量舊報紙雜誌、衣服及雜物。她對混亂的居室感到羞愧，因而拒絕任何家人及朋友到訪，不想與外界接觸。

幸運地，Charmaine終於醒覺，因此向專家求助。

當清潔專家踏進屋內，發現到處都是厚厚的狗毛、上至電器下至地氈，更見到很多木虱屍體。然而重災區是廚房，枱面鋪滿「生漬」的刀义碗碟，雪櫃更有過期近半年的雞蛋。但情況最令人擔憂是鋅盆的含菌量竟然嚴重超標近200倍。

Charmaine自己也感到震驚又慚愧，下定決心要進行斷捨離。專家Brennan向她提出「10秒規則」：要諗10秒的東西，基本上都可以捨棄。另外又教她製作天然清潔劑，甚至利用食鹽、薄荷加水用來預防跳蚤等，慳錢又環保。

3天的清潔大行動終於完成，由廚房到主人房、客房及更衣室，都打掃得閃閃發亮，尤其是換上Charmaine最愛的閃閃家品，令她感到如獲新生及自豪，認為可以再次邀請朋友來共聚，然而最期待是孫女可以來漂亮的客房度周末。

明白到有部分人因年紀或生病而不能好好打理家居，但要及早求助，不要讓情況變壞，令自己墮入負面情緒，除影響自己身心健康，也會浪費與家人朋友的美好時光。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial