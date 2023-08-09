李居明第五部近代粵劇　10月正式公演

堪輿學家李居明今日在銅鑼灣開記招宣佈其第五部近代歷史粵劇將於10月公演。兩位主角龍貫天和陳鴻進，分別飾演鄧小平和反串演戴卓爾夫人，二人即場重演跌倒一幕，十分搞笑。李居明提到近日好多人關注新光戲院招標問題，提到新光自2012年起已面臨清拆，計劃一直延期，近日再傳出清拆的消息，李居明表示他租用的新合約至2025年2月1日，租約期內租金並冇變動，又透露新光戲院拍賣後會拆卸重建，他表示現時業主羅守輝已獲得77%業權，要游說其他業主出售業權需時約3至5年時間，拍賣後也要多3至5年入則，未來重建後，會有3間戲院，若打通便變成可以做粵劇的大劇院，讚構思十分好。李居明亦有為新光算命，「我算到大約2026年6月便搞掂業權，預計用6年時間重建，於2032年完成。」他稱之前周潤發在新光為電影《別叫我賭神》謝票，發哥也表示戲院保留着80年代的特式非常難得。

受訪時李居明稱香港需要新興劇本，並透露正購思粵劇版《色戒》，首要游說到龍貫天演間諜，問會否邀陳鴻進演湯唯的角色？他笑言：「唔知會唔會露，有人睇就叫佢露。」他表示跟現時業主傾好，願意繼續承租直至重建，目前重任要搞好新光戲院，自爆租場給人演出有錢賺，反而自己開戲，因成本高及票房少而要蝕錢。問他會否入標，李居明笑言太抬舉他，「要45億，開玩笑，邊有咁多錢，（集資？）確係有財團及有實力娛樂界表示有興趣，進展好樂觀及開心。」

另外，接任汪明荃（阿姐）成為八和會館主席的龍貫天，透露跟新一屆理事開過會，當中有不少年輕人，希望將粵劇帶到大灣區，表示會跟進阿姐的工作。問會否擔心將他與阿姐作比較？「唔會，各人有各人做事方式，阿姐嘅工作係被認同。」