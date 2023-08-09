Eleuthera　鯨鯊合體　霸氣盡現

數到海洋中最具霸氣的生物，你會投選鯨魚抑或鯊魚？其實人類的創意和勇氣，才是最無敵，正如今次介紹的概念遊艇「Eleuthera」，船體龐大而銳利，身上更有齊鯨、鯊的特徵，作為探索海洋的領航工具，即使遇上嚴峻的客觀環境，相信也能來去自如。

設計融入不同元素

以加勒比海島國巴哈馬（Bahamas）最長島嶼命名的「Eleuthera」，是一艘長111米的超級遊艇概念，由來自意大利佛羅倫斯（Firenze）的工作室Azcarate Design發表，設計師Juan Cayo Azcarate是一名職業賽車手，因此其線條流暢的運動輪廓於某程度上是受了汽車設計啟發。與此同時，「Eleuthera」的設計靈感還來自全球最大哺乳類動物座頭鯨（Humpback Whales）、綽號「海中之虎」的虎鯊（Tiger Sharks）、俗稱「魔鬼魚」的魟魚（Stingrays）等海洋生物，例如垂直的窗戶類似鯊魚的鰓、排氣結構和波紋狀的後甲板則令人聯想起魟魚，正因為外觀設計融入了不同元素，看起來極具霸氣。

適用於跨洋巡航

「Eleuthera」是為了應付跨洋巡航而構思，輕身鋁製船體，銳利的反向船首，再加上3台MTT發動機，使它能於淺水區或公海航行，預計最高航速可達27節，航程長約7,000海里！

遊艇上有11間客艙，可容納22名客人，其主人套房的面積235平方米，兼配備落地玻璃窗，空間寛敞，景觀開揚。室內布置由意大利設計工作室Turri包辦，受古希臘建築啟發，以柚木搭配大理石及單色家品，帶出時尚優雅的觀感。設施方面，加長船尾和寬度提供了充足的活動空間，當中可找到泳池、日光浴區、健身房、水療中心、按摩室、車庫、直升機停機坪、酒吧、用餐區等等，可謂一應俱全。