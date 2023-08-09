方健儀2千萬豪宅終於住得　爽晒城門河靚景

前新聞主播方健儀（Akina），自11年前離開無綫之後勁多搵錢窿路，從專欄作家、活動司儀及培訓導師之餘，連KOL都撈埋，認真努力賺錢之餘，並喺3年前同老公洪楚恆以1850萬，買入大圍嘅豪宅用作自住。雖然喺去年已經正式收樓，不過最近方健儀就喺社交網透露，因為屋企太多嘢，搬到依家先搬完，進展似足螞蟻搬家。

尋日（8日）方健儀喺社交網晒出自己面對城門河嘅背景相，並寫道：「新一頁！」透露自己終於新居入伙，而窗外嘅優美景觀，亦引嚟唔少住大圍嘅網友激讚「靚到癲！」不過方健儀於7日亦喺社交網晒出舊居嘅執屋相，只見坐喺雜物中間嘅佢，雙手攤開作無奈狀，寫道：「13年冇搬遷，我唔敢低估執屋嘅麻煩度」更表示自己從中學識咗「克服『不捨得』；享受『不忘記』。」

然而，事實上正式入住之前，方健儀亦不忘喺社交網晒出舊居大廳嘅相，並以「馬鞍山大姨媽」身份直播，只見佢家中雜物繁多，極為凌亂外，佢亦都自爆執屋進度十分緩慢，分分鐘要捱夜：「好彩我哋呢度未租出去，慢慢以螞蟻搬家形式運去新屋。呢度由2010年10月10日結婚之後就開始住，已經住咗近13年，明明新居比依家呢度實用面積大少少，但硬係覺得新屋裝唔晒，仲要租咗迷你倉，真係好諷刺！」而據悉方健儀新居為三房兩廁單位，全屋實用面積754呎，呎價約24,532港元。