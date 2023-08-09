亞洲超星團︱洪欣仔仔人氣跑出　冼靖峰攝位做阿二

無綫籌辦的選秀節目《亞洲超星團》，發掘及打造亞洲超強跳唱偶像男團，在昨日（8日）《亞》的內地官網上公開了65名練習生的官方照、中英文姓名及所屬地方，消息一出僅僅數小時便登上熱搜第一位，錄得約2.5億閱讀量，在今日（9日）無綫官網公布65名練習生名單，並陸續上載官方照及宣傳視訊，讓網民投票「最高人氣練習生」，截至現時為止，洪欣兒子張鎬濂收穫最多讚好，以女友視覺現身大派心心的他，獲網民大讚「太帥了吧」，作為他乾媽的蔡少芬也在其社交網上轉發照片呼籲網民支持乾兒子，並配文：「我的棒棒乾兒子張鎬濂，加油！大家一定要支持他，來，每表一票很重要。」，而第二名吸獲最多讚好的是「聲夢」冼靖峰（Archie），網民對於他的親切男孩形象大為受落，並留言指他：「咁型想點！」亦笑指使他們看到目不轉睛。

而藝人丁子朗近年專心演戲的他，突然轉戰選秀挑戰跳唱令網民無不愕然，他直認自己是唱跳新人，並笑謂：「今次突然轉軚去唱歌跳舞，係希望畀到驚喜同驚嚇觀眾，依家密鑼緊鼓練習緊，唔想影衰香港人同埋TVB。另一方面，我係抱住學嘢嘅心態去參賽，雖然呢句嘢好娘，但係真嘅。」他還專誠找來唱歌老師提升自己的歌唱技巧，又笑指自己的勝算不高：「自己最唔叻嘅地方就係唱歌同跳舞，對手真係好勁，佢哋好多都練咗3、5年甚至更耐。今次同咁多精英合作，可以感受到佢哋嘅態度，佢哋每個人對跳舞都好執着，依家我哋每日排舞十個鐘以上，短短一個月令我對表演嘅感覺唔一樣咗。」