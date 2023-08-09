黎諾懿舉家出席活動　不介意被「小春雞」搶Fo

藝人黎諾懿與太太李潔瑩、囝囝「小春雞」日前聯同譚玉瑛出席醫療集團開幕典禮暨嘉年華活動，活潑可愛的「小春雞」無懼大場面，開心「搶Fo」滿場飛，而諾懿笑言絕不介意人氣被搶，只希望帶囝囝認識何謂「慈善」，藉着活動植入助人為本之心。諾懿直言讀萬卷書，不如行萬里路，他會繼續身體力行向「小春雞」灌輸做慈善工作、助人的理念，他說：「佢經常聽爸爸講做慈善，但唔會明，一定要一齊出嚟做先知道呢個世界原來好多人需要幫助，令佢慢慢習慣去照顧人，最近放暑假，佢都成日跟住我做唔同嘅慈善工作，最近一次我哋做義工帶咗一班小朋友到樂園玩。」

對於「小春雞」成功搶風頭，諾懿笑言對方性格十分PR：「其實咁樣我仲舒服咗，佢分擔咗啲影相時間，見到個仔好享受畀一班姐姐圍住影相，佢嘅笑係發自內心，我覺得小朋友係要多啲接觸唔同嘅人，咁佢哋成長先會快，同埋識得與人溝通。」「小春雞」性格外向，諾懿坦言不介意囝囝在娛樂圈發展：「我唔會介意佢喺呢行發展，最重要佢開心，但首要係讀多啲書先，識多啲唔同語言，因為我自己都好後悔冇讀好書，搞到普通話同英文都唔叻。」

至於向來注重健康的譚玉瑛不僅生活規律，更會年年驗身，談到工作與健康生活之間的取捨，她直言必以後者行先：「我甚少日夜顛倒生活，一開始選擇做兒童節目，就係欣賞日光白白嘅工作，毋須做到半夜三更，因為我個人好執着，細個老師話要早睡早起，我就入咗腦、堅持住，9點就要瞓覺。」