破毒強人︱郭柏妍何廣沛發放粉紅氣泡　被讚新一代君好+初哥哥

由陳豪和胡定欣主演的新劇《破毒強人》自劇集播出以來，飾演啞巴外送員徐安樂的何廣沛獲觀眾好評，與青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）備受關注，網民對「廣柏CP」亦甚為受落，大讚二人互動甚有粉紅氣泡，更封二人新一代「君好+初哥哥」，之前播出了一場安樂因遇突發事故遲到、令阿Wing未能欣賞偶像陳奕迅演唱會，他為了補償在演唱會門口以手語唱出《明年今日》，阿Wing雖笑指他走音，但卻藏不住冧爆樣，該幕播出後網民大讚非常浪漫，有見及此無綫亦把握宣傳的機會，在社交網上發放2人以「魔音＋手語版」的《明年今日》重現當時的浪漫場面。

談到與廣沛合作，她指與何廣沛合作需要強大的集中力及搞笑能力，並說：「我同廣沛好多對手戲佢都係做手語，因為我個角色Suppose要明白佢嘅手語，所以拍攝時我更加要留心佢啲對白，否則好容易會甩咗、或者以為佢做完（手語）但原來未做完，變咗有好多搞笑嘅地方。」她亦非常感激廣沛謂：「佢好好，有時會特登重複做啲手語畀我睇，等我記到佢啲對白。」此外，在劇中陳豪飾演的文華雖然時日無多、看似虛弱，但實質背後心機算盡陰險， 雖然文華奸到出汗，但網民對其表演極為喜愛，大讚陳豪奸得來夠特別：「呢個大奸角好掂呀！表面就好好人，滿口仁義道德，實質大壞蛋。」