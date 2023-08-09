雯雯壓力爆煲就瞓街　爆張致恒婚後不停溝女

藝人張致恒（Steven）的太太區燕雯（雯雯），去年開始不定期網叫離婚，榮登離「婚界KOL」後再創人生高峰，宣布為丈夫懷有第四胎，極具戲劇性。臨盤在即的她，Steven竟然辭去了天水圍小食店的工作，全力在家中照顧老婆和兒子，好讓太太可以安心待產。可是，雯雯似乎不領情，透過社交平台數落老公，發出近千字文大爆老公四圍溝女。她表示：「的確我係好失敗，我承受唔到外界嘅打擊，甚至壓力。今日嘅新聞導致我變咗騙子 收到好多msg，話我借張致恒出位，如果唔係邊有人識，但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人，我只係已經被迫到爆煲，諗唔到其他地方去發洩，所以就會不停打一啲嘢出嚟，去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈。」

雯雯繼續發文，表示：「試問有邊個會鍾意畀人笑做小丑，甚至不停畀人鬧，但係我冇辦法，我搵唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街，我又可以點樣選擇，畀人話乞兒畀人話嘅所有嘢，一個正常嘅人都唔會開心，但係我一直同自己講捱過咗，呢一段時間嘅時間就會好，一定要過到依家先有之後。 」她愈寫愈興奮，更大爆料控訴老公Steven不忠：「點解你唔諗吓五年裏面，你有冇真真正正改變過安守本分? 我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你有比任何嘅金錢我哋去食飯買奶粉尿片睇醫生，我都係靠自己，不停搵朋友，嗰段時間，我從來冇質疑過你任何嘢，我只係同自己講好快就會過，你好快就會返嚟，但係結果我換來嘅係乜嘢？你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？」