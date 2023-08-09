餐廳結業︱Jer肥仔Jeremy被追數　呻遇人不淑蝕入肉

人氣男團MIRROR成員Jer與隊友Jeremy及ERROR成員肥仔合資的高級日式餐廳本以為「關門大吉」就一了百了，卻突然鬧出拖數風波，傳3子欠食材費及員工薪酬逾200萬數月不找，更令合作公司倒閉兼孭債，不過3子則有另一個版本，私下呻自己才是苦主，遇人不淑，過百萬血汗錢輸光。

Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）及肥仔（梁業）去年平安夜於將軍澳高尚住宅地段開設型格高級日式餐廳「幻Maboroshi」，開業初期客似雲來，訂枱要排足1個月，但經營逾大半年後，於零預警下宣布7月31日結業，老闆之一肥仔在餐廳執笠當日錄製節目時，頹爆呻生意難做，未來只會疊埋心水做全職藝人，更拒透露損失多少。

原來肥仔一副生意失敗樣事出有因，今日（9日）有讀者爆料傳結業餐廳拖數，指至6月為止逾210萬元食物供應商食材費用，以及70萬元多位餐廳員工的薪金及遣散費未找數，導致合作經營餐廳的小股東公司也倒閉，受影響人士多達百人：「餐廳喺今年3、4月時已出現資金不足，要求3子再注資，食物供應商嗰條數150萬未找，之後轉咗由餐廳自行搵食物供應商，又多欠60萬，到6月時仲欠埋數個月租，佢哋話未有錢，就由同佢哋合資嘅小股東墊支住兩個月共38萬租金出嚟頂住先，但最終間餐廳捱唔住，不過嗰條食材數都要找，6月時，肥仔做代表同小股東聯絡過，但餐廳結束後，就再搵唔到佢哋，依家搞到小股東間公司結業，仲畀收數公司追數，要孭埋嗰條共210萬嘅數，聽講小股東已搵咗律師準備出信，連餐廳員工都呻冇糧出。」讀者提供聲稱6月時和肥仔傾餐廳事宜的對話截圖，當中提及有多項細則及方案，望餐廳能捱過難關。

「雙J」少蒲頭拉客

該讀者繼續爆料指餐廳總投資額約420萬，但當時3子以大股東佔75%及分期方式合資約196萬連小股東的104萬作初步營運費，望餐廳在錢搵錢時，以盈利支付餘下的投資餘款。而選址在較「隔涉」的將軍澳豪宅區全是3子的意思：「佢哋希望喺人流唔太多嘅地方開餐廳，感覺私隱度高啲。」就是明知交通不便，故已一早提出必殺方案，就是由3子輪流在餐廳坐鎮吸客，而肥仔更是3子中最勤力落舖的大股東之一，但Jer與Jeremy自餐廳開業半年，只到過兩次：「佢哋咁少蒲頭，梗係冇粉絲嚟幫襯啦！」

不過要3子「賣人氣」亦非單純講「義氣」，讀者指股東曾開會商量宣傳策略，其中有人提議邀KOL落舖造勢，不過統統遭Jer否決：「Jer嘅意思係既然係自己生意，3子又咁高人氣，而KOL又係冇用，不如自己做番，就夾定佢哋每月都要嚟餐廳食一次飯，不過每人要收到1萬蚊『宣傳費』，同埋Jer同Jeremy講到明，唔會打開房門或同食客一齊食。」在餐廳生意最嚴峻時，股東曾要求3子要嚴格執行巡舖「救亡」，可惜未見他們現身。

3子所屬的ViuTV就「拖數」一事作回應：「關於藝人個人投資事宜，公司不便代為回應。」Jer、Jeremy及肥仔的身邊好友卻爆出另一個版本，指3子真金白銀投資過百萬總額，但之後餐廳的營運、資金運作就完全不知情：「佢哋曾經追問過餐廳資金流向情況，但一直不獲回覆，覺得今次做生意係遇人不淑，諗住執咗間舖就算，點知搞出咁多『蘇州屎』，佢哋都好無奈又無辜。」