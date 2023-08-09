K-Pop上半年最多行程榜曝光！宮脇咲良屈居女歌手No.2

韓國K-Pop歌手為吸金，經常被事務所安排「殺人行程」也不能Say No。最近有專為韓流粉絲而設的手機App公開當地歌手及組合上半年擁有最多行程的排行榜。個人方面，上周剛慶祝出道9周年的女團Red Velvet雖然被粉絲埋怨已有近1年未合體出新歌，但Wendy在上半年便有多達209個行程登上榜首，當中包括拍攝工作、出席試映、亮相電台、電視節目、開騷及開直播等活動，即代表她幾乎日日營業，甚至一天跑超過1個行程以上。除了忙於組合海外巡唱，她亦要為SBS電台節目《Young Street》擔任固定DJ，分身不暇的她上月終於宣布為專注歌手活動，辭去DJ一職。

男團BTOB成員李旼赫以184個行程屈居No.2;活躍於綜藝節目的Super Junior（SJ）成員圭賢以164個行程躋身3強，隊友利特與銀赫分別排第6及10位。排第9位的女團LE SSERAFIM日本成員宮脇咲良，經常日韓兩邊走，以129個行程成為上半年最多行程的女歌手No.2。

組合排名方面，多達20人的男團NCT包含NCT Dream及NCT 127等多隊小分隊，各隊輪流出碟，以人多取勝，上半年累計3,513個行程，力壓2,573個行程的男團GOT7，封「最忙組合」;13人男團Seventeen與SJ亦成功入榜。10甲中僅兩隊女團上榜，便是以1,802個行程排第8位的(G)I-DLE，亦是上半年最多行程的女團，並力壓以1,649個行程排第10位的女團IVE。此外，Red Velvet上周合體進行直播跟粉絲互動，宣布正籌備第3張規專輯。