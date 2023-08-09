楊天宇傳秘戀林愷鈴首現身：好欣賞佢

藝人龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley ）被爆秘戀男神楊天宇，今晚楊天宇(Angus)與師兄陳家樂一同出席《陰目偵信》首映禮，Angus大方表示好欣賞Ashley，提到他們在社交平台分享的生活照中洩密，Angus稱：「我哋係好朋友，會出街食飯、傾偈，不過佢甫嗰張相隻咖啡手，唔係我，係佢家傭姐姐，(因為你隻手拖住Ashley？)冇呢啲事，哈哈！(係咪朝住可發展方向？)我哋係好投契好Friend，有共同話題，又會傾拍戲，我係好欣賞佢。」

Angus表示之前拍攝電影《電子靈》見過龔慈恩，未知她是否喜歡自己，問他會否行「外母政策」，他笑言：「有好消息再話畀大家知，學到嘅話會係畢生受用。」陳家樂就笑言收了Angus錢，要幫他講說話，希望給這小朋友空間。問會否教Angus幾招追女仔？家樂笑說：「 Angus年青有為，豐富過我，我已經係人夫，邊敢教。(傳授外母政策？)男人只要愛錫另一半，外母就自然會愛錫自己，我無刻意行外母政策，未結婚前同連詩雅媽媽已經好啱傾。」

提到連詩雅近日煲靚湯給家樂補身，為生B作準備，家樂笑言可能大家覺得他需要補身，表示老婆只是煲普通湯水並非補湯，生小朋友會隨緣。他並透露老婆投訴他無向外宣傳她的廚藝，「佢日日煮飯，但冇人信佢識煮，近排佢做完飲食節目《煮東煮西》，廚藝好叻，蒸蛋、蝦餅都煮得好好食，我老婆真係識煮飯。」