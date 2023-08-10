【是日通勝】

農曆六月廿四

癸卯年 庚申月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：交易、移徙、出行

忌：栽種、除靈、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、29、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

雙子座：未能即時見到回報，但辛勤工作不會白費。

巨蟹座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

獅子座：辦法總比困難多，不要為一時失意而心灰。

處女座：春風滿面，趁勢為事業奮鬥，成功有希望。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：生活穩定，身心狀態佳，但財運略為失色。

人馬座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

山羊座：工作運不錯，今天沒有甚麼問題可難倒你。

水瓶座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

雙魚座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）馬 易受騙

鼠：時間管理得宜，趁機進修，獲益不淺。

牛：思路清晰，溝通力強，工作表現突出。

虎：成功不能靠僥倖，肯努力就有出頭天。

兔：愛情運一般，已婚者要避免亂發脾氣。

龍：好運降臨，生活愜意，人際關係上升。

蛇：粗心大意，外出活動易因疏忽而破財。

馬：是日沖煞，運勢低迷，小心誤墮騙局。

羊：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

猴：貴人助力強，即使遇上困難也能應付。

雞：生活不順，心情差，需及時放鬆調整。

狗：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

豬：疑心重易觸怒伴侶，對感情關係不利。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

守不住秘密的面相特徵

每個人都有屬於自己的秘密，在你跟別人透露時，對方聽完後轉身就將你的秘密分享給其他人，這無疑會給自身帶來一定困擾和增加不必要的麻煩。在面相學中，守不住秘密的人有哪些面相特徵？以下一起看看吧！

一、門牙有縫

門牙無論在顏值上還是面相上都佔據很重要的位置，在面相學中，門牙稱為「內明堂」，一般門牙有縫的人，給人的印象不太好，在生活中，這類人的語言表達能力欠佳，經常說話沒有仔細想清楚就說出來，如果把秘密跟他們分享，他們可能稍不注意就把秘密透露給其他人。

二、眼球突出

在面相學中，眼睛突出的人，性格大多開朗熱情，他們沒有甚麼心機，一般與人交談時都是有甚麼說甚麼，但是也缺乏判斷力，不會對事情進行全盤考慮和整體規劃，且行事衝動，說話不顧後果，容易說出別人的秘密。

三、耳垂尖小

在面相學中，耳垂這個部位代表人的智力與長久記憶力，耳垂尖小的人，一般想像力豐富，有很強的好奇心，凡事總是打破沙鍋問到底，但缺少一種計劃性，容易憑一時的情緒，不小心把自己的底蘊甚至別人的秘密全部攤出來。