娛圈單打︱中國超模渴望愛　別過韓仔爆熱戀

中國第一超模劉雯被爆熱戀中國男星井柏然，二人今年初一起出席巴黎時裝周，當時大方任影，令人以為好事近。殊不知最近結伴睇張惠妹演唱會，忽然一反常態，閃閃縮縮，劉雯為免正面入鏡，甚至將俏臉埋在井柏然兩腿之間。都說女人善變，又一證明。

這位第一超模出道接近廿年，轉眼35歲，搵番個好人家組織家庭也很正常。她出生於湖南一個工人家庭，家境並不富裕，但自小得到母親悉心栽培，加上天生衣架子身段，2005年參加新絲路模特兒大賽即嶄露頭角，被模特兒公司相中，登上國際時尚雜誌封面，知名度從此十級跳。

2008年劉雯第一次參加米蘭和巴黎時裝周，一炮而紅。翌年再下一城，創下一個月內走74場騷的亞洲模特兒最高紀錄，更是首位亞洲模特兒登上Victoria's Secret舞台，全世界都為這張可鹽可甜的中國臉孔着迷。

她的感情生活卻不如事業精彩，除了和井柏然的緋聞傳足兩年，至今依然不肯鬆口認愛，最似層層要數2015年參演真人騷《我們戀愛吧》，與韓星崔始源撲朔迷離的「初戀」。原來這位天橋女王現實中未嘗戀愛，還是A0，在節目浪漫氛圍下，迅即墮入撩妹高手崔始源的情網。二人不僅在節目中甜到漏，男方甚至帶她見家長，令這段霧水情緣疑幻似真，超模也沉船。

但隨着節目完結，崔始源入伍，緋聞無疾而終。劉雯曾經說過：「風景再好，沒有人能分享還是會寂寞。」可見遠距離戀愛不是她杯茶，有一個能一起看演唱會的男人才是實在。