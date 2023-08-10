帝港酒店集團Royal Delights (R+)全新七星伴月禮盒　驚喜訂購優惠

【營業資訊】皓月當空，月滿人情濃，圓圓滿滿，中秋正是與親友歡聚團圓的好日子，帝港酒店集團Royal Delights (R+) 秉承傳統技藝精粹與創意兼容高質糕點美食的品牌精神，呈獻多款應節月餅及禮盒，包括全新的迷你抹茶紅豆麻糬月餅和迷你伯爵奶茶月餅，還有人氣的迷你奶皇流沙月餅，傳統的雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅等。多款傳統及創意口味月餅，方便與至愛親朋聚首一堂，歡度中秋。

此外，帝港酒店集團Royal Delights (R+) 今年亦為七星伴月禮盒換上新裝，加入全新手提和箱扣設計，增添古典氣息，便於攜帶，送禮亦是時尚之選，美觀而實用。禮盒用上標誌性的橙金色為主色調，配上荷花、牡丹、玫瑰、雀鳥及蜻蜓，寓意「花好月圓」，祝願大家人月兩團圓。禮盒內有經典的雙黃白蓮蓉月餅、迷你抹茶紅豆麻糬月餅、迷你伯爵奶茶月餅及迷你奶皇流沙月餅，隨盒均附上酒店人氣的自家製X.O.醬（淨重25g）試食裝，滋味倍昇華。由即日起至2023年9月11日更可享獨家訂購優惠低至78折。

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帝都、帝景及帝逸酒店2023年8月28日至9月23日

帝京酒店2023年8月28日至9月26日

七星伴月禮盒

用上橙金色禮盒盛載，盒內中央明月為「雙黃白蓮蓉」，伴以七星月餅，包括迷你抹茶紅豆麻糬月餅兩個、迷你伯爵奶茶月餅兩個、迷你奶皇流沙月餅三個；一盒有齊多款口味，既適合與家人於中秋團圓月下分享，共享天倫之樂，也是大方得體的送禮首選。

雙黃白蓮蓉月餅

喜歡傳統口味人士難以抗拒的味力之選，製作團隊嚴選頂級純正湘蓮，製作出口感幼滑細膩，入口 散發淡淡的蓮子幽香的白蓮蓉；配以優質鹹蛋黃，經烘烤後金黃亮眼色澤，伴一杯熱茶，絕對是賞月不二之選。

雙黃蓮蓉月餅

經典的傳統口味，採用優質湘蓮製成金黃色澤的黃蓮蓉，質感細滑，配以上乘鹹蛋黃，鹹香四溢，是歷久不衰又令人回味的滋味組合。

迷你抹茶紅豆麻糬月餅

新派創意之作！精選優質醇厚抹茶配以香甜綿密紅豆製作，加入近年大熱、煙韌軟糯的麻糬作餡，添加豐富口感，酥香外層包裹細滑甘甜的餡料，紅綠相間，將和式經典融入傳統餅食之中，驚喜十足！入口盡是甜蜜軟滑質感，甜而不膩。

迷你奶皇流沙月餅

大熱的口味！用上優質鹹蛋黃、椰漿、煉奶及蜂蜜等材料精心製作，每一口都富奶香與鹹蛋黃的甘醇滋味；輕輕加熱，餅皮甘香鬆化，奶黃呈半溶狀態，質感軟滑，令人齒頰留香。

三色月餅禮盒

全新創意組合，禮盒盛載今年全新口味的迷你抹茶紅豆麻糬月餅和迷你伯爵奶茶月餅，以及人氣的迷你奶皇流沙月餅各兩個。伯爵茶深受大眾喜愛，今年特別推出迷你伯爵奶茶月餅，選用芳香的伯爵茶製成伯爵奶茶餡料，配以酥香外皮，小巧甜美，茶味幽香。各款口味均老少咸宜，與摯愛親朋聚首一堂時，送上一口祝福，歡度中秋。