吳克群現身天使球場追星　自爆爸爸係大谷翔平粉絲

何超蓮舊愛、台灣歌手吳克群，自從無預警宣布同細13歲嘅女星陳語安分手後，就專心工作出新歌，早前為咗宣傳新歌嘅佢更瞓身搵咗多位網紅、藝人合作拍片宣傳，而近期預告9月推出全新專輯《今天很OK》嘅佢，最近去咗美國洛杉磯演出之餘，亦把握閒暇時間喺當地為新歌捕捉MV畫面，佢表示：「想收集大量讓人快樂的元素，讓人感受到夏天放鬆愉悅的感覺！」另外，吳克群仲趁埋今次難得機會，去埋安那罕天使球場（Angel Stadium of Anaheim）睇比賽。

人生第一次到天使球場睇美國職業棒球大聯盟MLB比賽嘅吳克群，更興奮表示：「在4萬多人的場地和全場球迷一起歡呼的感覺，實在太爽了！」並加碼透露因為爸爸係大谷翔平嘅粉絲，所以全程都同爸爸視像通話實況轉播賽車，仲影咗好多大谷翔平嘅靚相之餘，更表示希望未來有機會，可以帶埋爸爸一齊嚟現場睇比賽，一睹棒球巨星嘅風采，認真孝順。

另外，父親節雖然過咗，不過吳克群亦特地喺天使球場買咗件大谷翔平嘅波衫畀爸爸做禮物，並主動提起同爸爸嘅難忘回憶：「爸爸曾經當過王牌投手，直到把手臂投到脫骹才沒有繼續，以前也教過我投球。」除咗打棒球外，原嚟爸爸仲有教過佢打籃球：「沒想到爸爸胖胖的，但意外投籃很準！」認真父子情深。