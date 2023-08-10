靈敢侶情：我的學生守則

我並非一個傳統的人，但面對身體、和導師這個身份，我可說是十分堅持。雖不致於一日為師終身為母，但我教課時，除了教廚藝，還會嚴厲地要學生記住以下十件事，包括︰

一、不要趷腳

當我放一個材料到碗中，有些學生便會本能地趷高腳，想要看碗裏面，然後我都會說︰一來沒有必要這樣做，材料放到碗裏，根本沒有甚麼變化，二來，趷腳對腳踝不好。真的看不到，告訴我便可，我自會把碗拿到他們面前。

二、不能高低腳站

這樣對盆骨十分不好。女人的盆骨一旦有問題，可引發婦科病，延醫甚至會不育。

三、不要過度提高手肘

特別拿打蛋器時，學生總習慣使勁地提高手肘，這樣對手、背、肩、頸都不好。

四、不要用手腕力揉麵糰

手腕脆弱，容易受傷，若變成舊患，老來風濕就十分不值得。所以，我會花很多時間，要他們學習用力，一定要把壞習慣改掉。

五、站姿正確

發打時、揉麵糰時，身體不能傾側、腰不能歪，要站得四平八穩，碗的六點鐘方向對着肚臍。

六、不能「寒背」

這對胸骨、脊椎、頸椎都不好，骨膜炎是很難醫治而很痛的。

七、不要道聽途說

想吃甚麼買甚麼，不要只看報道或社交網，要建立自己看成分的習慣。

八、保持桌面整齊

特別是利器，刀用完後，要放桌子上方，刀鋒方向，要是手背不會碰到的一方。

九、用功學習，不要負面

用功的學生，我會很用心、不保留、知無不言地去教。但若遇到難少少又咿咿呀呀、動不動就說累、未做就埋怨自己肯定做不好的，我真的會叫他下次別來，無謂辛苦自己，又影響其他同學的學生氣氛。

十、踏實不浮誇

賺錢不容易，不要建立花費裝飾食物的習慣，會放上碟的就要能吃下肚，不要賣弄花巧放一堆裝飾，凡事不要只看表面，做好食物內涵便足夠。

對於以上的事，我是不會因為想賺多些錢而奉承學生，不管學生會否覺得我討厭麻煩，當我着緊自己的身體和廚房安全，我同時會緊張學生的。可能因為這樣，學生都叫我「阿媽」了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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