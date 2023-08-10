上節目賣口乖！李炳憲公開娶李敏貞原因：佢好幽默

韓國男星李炳憲昨晚（9日）亮相劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳新片《烏托邦浩劫》，期間他大方談及妻子李敏貞和兒子俊厚。

他笑指當日早上出門前向妻子和兒子說會去錄《劉QUIZ》，2人便立刻提出很多要求：「兒子叫我一定要提起他，又叫我要提起他的朋友。」他隨即列出兒子好友的名字，並說：「希望你們今後也繼續和俊厚做好朋友。」問到李敏貞有提出甚麼要求？李炳憲說：「她說看節目看得好仔細，會計算我讚賞她讚了幾多秒，我打算說話說得慢一點，因為她會計時。」

他之後把握機會大讚妻子：「除了廚藝了得，也是很好的媽媽，也好會打高爾夫球，是很了不起的人。」曹世鎬便附和說：「她的性格好像真的很好。」李炳憲便說：「的確很好，她既爽朗又有幽默感，總是逗我笑，以前有人問我是被她甚麼魅力吸引而和她結婚，我就說因為她真的好搞笑。」

最近宣布再佗B的李敏貞昨晚在社交網上載自拍照，提醒大家小心颱風，有粉絲問她有否看《劉QUIZ》，她便搞笑地回應：「有，只讚了我26秒，車。」而今日是2人結婚10周年，大批粉絲在社交網送祝福，她亦在限時動態轉發婚照慶祝。