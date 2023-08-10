多年被傳為私生子 言承旭爆喊承認：我是被不要的

台灣男神言承旭最近於內地戀愛觀察節目《心動的信號6》中多次爆料，早前曾自爆陷迷失期停工兩年，佢喺最新一集中更罕有大方提及非人身世，令人聯想到佢被傳多年嘅「私生子」真相。

言承旭自出道已爆紅全亞洲，憑藉「道明寺」一角令佢走入大眾目光，早年曾被傳過佢12歲喪父，與媽媽、姐姐相依為命，但近年就有傳佢其實係私生子，對此佢未有正面否認，僅表示自己唔太知情。近日佢喺《心動6》中，佢見到其中一名參與者喊，即感同身受，罕有談及原生家庭情況：「我們就是在那樣的環境，不太能夠覺得自己那麼好，或者能夠把愛表達出來的時候，就很容易胡思亂想。」

佢又表示如果自己以後可以走到婚姻，唔想自己嘅小孩經歷佢小時候嘅遭遇，更即時眼眶泛淚，哽咽透露：「我媽媽說，其實當時我是被不要的，你知道那個東西，其實好像在我長大的過程裏面……你說我怎麼會變強大，就是……」更一度難過到講唔到落去，一旁嘅內地藝人杜海濤輕拍安慰道：「我覺得要是不舒服，就讓眼淚流下來，因為不讓眼淚流下來，這件事情更痛苦。」言承旭先破涕為笑。

不過畫面卻被網友標註為「言承旭小時候被媽媽拋棄」並轉發擴散，事實上言承旭由媽媽撫養長大，佢亦提過自己印象最深就係媽媽做裁縫嘅背影，並下定決心要畀媽媽好好享福，前幾年佢腳傷請長假，停工時一直陪伴媽媽，相依為命。