迎接英超開鑼　IG韓妹鬥好波

新一屆英格蘭超級聯賽（簡稱英超）將於香港時間8月12日開鑼，作為全球最受歡迎的足球聯賽，不但香港勁多球迷，遠在韓國等地也擁躉無數，當中更不乏美人胚子。以下介紹3位韓國IG女球迷，雖然各有英超愛隊，但穿起波衫同樣省鏡。同場仲會教大家入場睇英超貼士，球迷不容錯過！

最狂熱 為槍手磕頭千次

鄭怡秀是韓國知名網紅，經常於個人頻道報道阿仙奴大小消息，又頻頻於IG貼上「槍手」波衫打卡照，可謂兵工廠的超級粉絲。她曾表示，小時候同學們都因為朴智星而喜歡曼聯，偏偏她卻被阿仙奴的快速華麗球風所吸引，成為朋輩中少數的阿仙奴球迷。其偶像是現任教練阿迪達及射手沙卡，更收藏了前者於2013/14年的賽季波衫。

睇電視以外，她曾多次飛到酋長球場見證愛隊比賽，昔日傳奇領隊雲格的最後一次帶隊她也身在現場。不過數到最瘋狂舉動，要數2021年她跟哥哥打賭，若阿仙奴於聯賽輸給曼城，她便為愛隊磕頭祈福。結果她願賭服輸到寺廟磕頭了1,000次，直播視頻更於48小時內錄得30萬次觀看，狂熱程度連英國當地球迷都有關注。

IG: eesoo_j

追蹤人數: 約7.2萬人

最花心 愛興民又愛美斯

韓國知名電競主播郭敏善，畢業於與梨花女大齊名的淑明女子大學，主修傳媒。雖然有樣有學識，但要到2019年任職SPOTV GAMES，擔任《FIFA Online 4》主持後才廣為人認識。她經常於個人頻道分享睇波Vlog，又愛邊玩足球遊戲邊跟網民互動，更曾遠赴卡塔爾直擊2022年世界盃，深受球迷歡迎。

郭敏善自認是南韓球星孫興民的球迷，所以順理成章成為熱刺粉絲。然而她為人都幾花心，同時亦是美斯球迷，更不時穿起其他球隊的波衫影相。雖然略嫌未夠忠誠，但由於上圍激凸，因此球迷都唔介意，更封她為「球衣女神」，每次穿起新波衫都引起網民討論。

IG: minsniluv

追蹤人數: 約31.1萬人

最當紅 性感相支持紅軍

鄭宥娜是一名模特兒，同時身兼KOL和內衣設計師等多重身份，於韓國擁有極高人氣。身為韓國人的她最愛竟然不是孫興慜效力的熱刺，而是受父親影響從小喜歡利物浦。身材火辣的她不時上載性感相支持紅軍，因此被球迷封為「利物浦女孩」。

作為紅軍粉絲，她最愛的顏色是紅色，最喜歡樂隊是於利物浦發迹的Beatles。她陪過利記走過高山低谷，指最感動是2019年親眼見證愛隊取得歐聯冠軍。足球以外，原來她還是韓國賽車隊TeamHMC的業餘選手，不時落場飆車；另一方面又懂得彈琴，動靜皆宜難怪圈粉無數。

IG: ulael_

追蹤人數: 約65.3萬人

三大必到英超球場

溫布萊球場於1923年建成，2003年重建並於2007年建成，造價7.8億英鎊。球場圓周長達1公里，可容納90,000個座位，屬英國最大的足球場及運動場所之一。曾承辦世界盃決賽、歐聯決賽等多項重要賽事，更是足總盃決賽的指定場地，被譽為球壇聖殿。

網址：wembleystadium.com

奧脫福球場從1910年起便是曼聯主場，伴隨紅魔鬼取得多個冠軍，有「夢劇院」之稱。可容納約74,310人，是英國第三大球場，也是3個歐洲足協五星級足球場之一，因此可以承辦歐聯及歐洲國家盃決賽。由於管理完善，因此也曾獲最佳草地獎。

網址：manutd.com

托定咸熱刺球場位於北倫敦，原址在白鹿徑，2015年花費10億鎊重建，並於2019年重新啟用。擁有62,850個座位，是倫敦最大的英超球場，擁有全場Wi-Fi及電子支付系統，還可於25分鐘內把下層人造草球場升起，在不破壞上層足球草皮的情況下舉行其他活動。

網址：tottenhamhotspur.com