Day夠佛系唔恨出Solo　寧願年年拍旅遊節目

Collar成員許軼（Day）今日下午出席眼鏡品牌活動，現場半百Night（Day粉絲名）到場支持偶像，她表示自己由中學開始已經是名二百多度近視的「四眼妹」，在日常生活及上課也會戴眼鏡，外出工作或出街打扮就會選擇隱形眼鏡，不過在襯衫時亦會選擇不同的眼鏡作打扮。被問到除了眼鏡外還需要別人送甚麼物品，她笑言：「家電同埋行李篋，佢哋(Collar成員)成日笑我啲行李篋好難開。」至於一向貪吃的她指自己在拍攝團綜《全日制Collar學院》時最喜歡是吃日本便利商店的食物，被問到在《全》後會否多了日本品牌工作她謂：「並沒有太大關係。」提到她最近在社交平台分享和服照時，她表示：「非常掛住日本之旅，覺得Collar需要多一次旅遊節目，因為大家太耐冇一齊出去玩，希望每年都可以拍到2輯。」她亦表示自己最遠距離的旅行是日本和印尼，所以很想到歐洲旅行。

繼早前出了團歌《idc》她透露她們將會繼續出新歌，成員Marf近日再次出solo歌，問到她甚麼時候也會有自己的Solo時，她謂：「Solo係要突如其來嘅，期待團歌多啲。」她表示並不是沒有信心，希望能找到自己喜愛的音樂類型作個人單曲，她更透露下一首團歌將會與頗為厲害的音樂人合作，問到會否有想要合作的對象時，她謂：「個腦出現好多個名，但未有planing要到時候先知。」對於只差她還未參與拍劇，她表示自己想比較喜愛綜藝節目，亦希望將來有更多的機會拍攝。