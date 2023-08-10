陳豪早習慣沙聲　自爆以前嗌落車被小巴司機鬧

陳豪、胡定欣與何廣沛今日（10日）到黃埔新城為無綫劇集《破毒強人》宣傳，接受薛家燕訪問。劇集首周播出收市高開，最高錄得21.4點好成績，連無綫總經理（商業營運）蕭世和也在社交平台以「收視豪強」大讚劇集與陳豪取得佳績。

劇集受歡迎問到陳豪是否意料之中，他說：「唔敢咁講，依家啲電視劇收市好難捉摸，呢套劇亦有啲偏，未拍之前自己其實都有啲擔心，覺得一係就好鍾意，一係就唔唔鍾意。」 劇中陳豪的沙啞聲線觀眾受落？他說：「自己做足演員本分，希望有啲衝擊畀觀眾，自己以前沙聲都好耐，反而沙聲變番正常聲都要時間適應，最記得以前沙聲搭小巴落車要講五六次，人哋都聽唔得，仲畀司機鬧，所以以前慣咗講句嘢要講五六次，後來做手術將息肉切除就變番正常聲，估唔到依家又要扭番把沙聲。」

講到高層蕭世和讚他演出的劇集收視強勁？他則謙虛說：「唔好咁講，係團隊、監製嘅功勞，其實呢套劇嘅題材，公司肯拍已經係得來不易，我哋都未用過呢種方式演繹，所以幾有新鮮感。」定欣指今次角色是亦是新嘗試，雖然也有演過反派，不討好角色，但捱過這階段後遇到好角色，加上觀眾心目中肯定了能力後，再拍其他角色也不用擔心，可以盡情去發揮。劇中飾演啞巴何廣沛被譽為新一代「初哥哥」，事前花了半年時間跟聾啞老師學習手語，他指今次角色也是大挑戰，因拍攝時自己好似在一個孤獨世界，大家也不明白他講甚麼，相信曾演繹聾啞人士的定恩亦有同感。講到《破》劇集在8時半播出也能擊敗9時半檔期較好的《寵愛Pet Pet》，陳豪說：「呢啲都係監製嘅功勞，佢咁大膽搵我做反派、一個又唔講嘢、一個就冇表情。」定欣則笑謂監製將《白色強人》中的明成北醫院醫生也變成毒販，加上每個角色也有獨立的發揮空間，相當難得。