尹飛燕後繼有人　孫女愛粵劇貪做花旦靚

粵劇名伶尹飛燕今日（10日）於戲曲中心為新書舉行發行記者會，兒子阮德鏘與太太林司敏帶同囡囡阮婧恆現身撐場，多位好友包括毛俊輝與太太胡美儀、鄭世豪及利穎怡等亦有到場支持，而藝人李國麟、歐錦棠及林二汶等亦有拍片祝賀。尹飛燕藉着三套開山劇目《花木蘭》、《碧波仙子》及《狸貓換太子》，再加上她60年的演出經驗及藝術觀點，於新書中向大家分享演出法門、舞台技巧等，為粵劇傳承。

尹飛燕於台上先感謝媽媽、恩師及粵劇界好友，又表示原先預計新書用1年時間完成，笑指製作太認真而作多次修改，最後用了2年時間才完成。至於以新書出品人身份出席的阮德鏘，於台上笑指當大家知道媽媽將要出書均表示驚訝：「佢哋話媽咪平時喺屋企都唔講嘢喎！」

尹飛燕與兒子及新抱受訪時表示：「我讀書唔多，但始終60年嘅經驗喺個腦，覺得都應該保留落嚟畀後輩借鏡。」問到可會繼續收徒弟？她笑說：「孫女話好鍾意睇哥哥姐姐做戲，睇完第二日可以做番出嚟，佢話要跟爸爸學戲，但我話爸爸都係由我教，佢即刻話跟我學。」林司敏笑指女兒經常説要跟大家上台謝幕，她亦問過女兒想演花旦定小生：「佢話要做花旦，因為花旦戲服靚。」問到可會抗拒女兒長大後入行？阮德鏘笑言對女兒以「放養」態度：「佢學術方面一般，但自理能力高，就算帶埋佢開工都冇問題。」而作為新書出品人的他，坦言本身工作忙又要為新書較對，所以事前與大家傾好分工合作：「試過凌晨2、3點喺屋企同媽媽開會。」