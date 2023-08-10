方力申泳賽自認「渣」：練好啲明年見

方力申身在日本福岡參加先進組世界游泳錦標賽，有讀者曾爆料指小方女友葉萱（Maple）有同行，為男友打氣，小方在比賽後在社交網上載與隊友的多張合照，但就不見Maple的身影，看來小方還是決意將女友低調，不欲高調晒愛，連長遍大論講今次比賽過程，也絕口不提女友，只是嘆今次覺得自己好「渣」。

小方寫道：「從前，做運動員教識我做事沒有不勞而獲，甚至付出咗，其實都未必一定有同樣嘅回報，但更重要嘅係學識，唔付出努力就肯定冇回報。今日我呢個運動完，總結今次福崗World Masters Swimming之旅，雖然我真係預咗會咁，但都係呢一個字：『渣』，『渣』到一個點，我想以後都唔再比賽喇！

小方指在游泳場上，成績是冇僥倖，過去兩個月，他沒有一次練習係滿意嘅，他續寫：「唔知係咪因為拍戲減肥，定係唔夠休息，還是啲泳池水太熱，總之我成日都好攰，游快啲都好快冇氣冇力，曾經我仲懷疑自己係咪有啲咩病，唔通我心臟有事？不過，我放負都係一下㗎啫，今日開始Day one而唔係One day訓練，放眼下個世錦。」

他說：「講返個比賽，有相為證，成班隊友出去比賽，友誼第一，比賽都係第一，起碼大家都有盡力。我喺400米四式得第四名（心痛，鬼叫自己練得唔好咩），200米背泳第六（有一半係拉車），200米四式嗰一朝起身整親退賽（感覺更唔好受），休息一日，4 x 50米自由式接力得第五名並打破香港嘅分齡紀錄（最開心but最慢又係我），但整體嚟講真心係開心嘅，可以同咁多外國選手比賽，有返當年啲回憶，400米四式喎，我諗我20年冇游過㗎喇已經，講多無謂，搵出原因，練好啲！明年見 （唔係講笑，我可能先要做個身體檢查）。」