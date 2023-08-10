吳鎮宇唱歌被偷拍　吳費曼嘲難聽公開照片遭殃

藝人吳鎮宇的兒子費曼(Feynman)日前於社交平台晒偷拍父親吳鎮宇唱K的背影照，從相片中看到當時鎮宇正唱歌他主演的電視劇《衝上雲霄》的主題曲，看似相當投入，不過費曼卻抵死留言：「為甚麽隔音耳機還是隔音不了無蒸魚(吳鎮宇)的歌聲。」之後他再次發貼文透露「被發現了，求救」，當中更有他被父親鎮宇箍實搣面珠的照片。相中的費曼根本沒還擊之力惟有硬食。網民笑爆亦不禁問相是誰人拍的，他亦有回覆謂：「我的家裏有個姓王」，亦即是他的母親。

此外，費曼昨晚於社交平台PO了多張以前的舊照，更表示會退出費曼這個身份，他配文:「我也是選擇今天打算退出費曼這個身份，互聯網是一個神奇的地方，上一秒誇你的人下一秒可能在罵你。」文中他又指本來開始偷偷用媽媽的舊帳號來發POST，但這時也驚見自己已有105萬位粉絲，他表示：「現在時間久了我精神上與肉體上有點累了，沒有了動力......我還有很多想做的東西，加上現在我帳號都會引起注意，好的有壞的也有，影響的比較大，我決定fake my death and i will leave the lights on when you stay！」雖然有人不捨得費曼，但亦有很多網民力撐他，指支持他做自己喜愛的。而其父吳鎮宇事後都有發文：「爸爸Love you，費曼要高中了，高中加油，生活順利哦。」