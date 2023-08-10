炎明熹期待大學生活　自主理財靈活「查數」

人氣青春偶像炎明熹即將成為大學生，大個女的她終於擁有成年後首個銀行帳戶，兼申請了人生中的第一張信用卡，被指是「新一代慳妹」的她，展開自主理財第一步。

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）在香港、內地人氣飆升，吸金力強勁，不單兼顧歌唱事業和學業，也為入大學做好準備，在理財方面裝備好自己。即將成為大學生的Gigi成為中國銀行（香港）（「中銀香港」）推出年輕品牌「理財TrendyToo」的客戶，也是她成年後在港開設的首個銀行帳戶，她笑說：「真的大個女了！」經常會離港到其他地方表演的她，日後可以隨時隨地透過手機銀行處理日常理財需要，她覺得方便又快捷！

人生首張信用卡

Gigi除了開設首個銀行帳戶，同時成功申請了人生中的第一張信用卡，她說：「準備文件來開設戶口時，忽然有點莫名其妙的緊張，整件事充滿儀式感，感覺自己終於是成年人。」Gigi表示從小家人便向她灌輸理財概念，以儲錢為主，現在有了個人帳戶，可以輕鬆瀏覽及管理自己的財富，反而在花錢上會更為謹慎，應使則使。她又表示會多加留意銀行服務優惠及信用卡着數，務求在花錢的同時，也有「賺錢」的感覺，如此精打細算，難怪有「新一代慳妹」稱號。

想參加O Camp

Gigi已成功獲理工大學錄取，修讀其夢想的時裝及紡織學院時裝（榮譽）文學士組合課程，她既興奮又期待，早就準備好文件及拍攝學生相，入學註冊時使用，她說：「如果工作檔期許可，我也很想參加O Camp，希望結識新朋友，拓闊自己的眼界，同時也可跟同學們交流理財心得。」為了將自主理財概念帶進校園，據Gigi所知「中銀香港」今年亦與本地多間大學學會合作，於不同院校進行路演及理財分享會，以輕鬆、互動的遊戲加入理財知識，讓理財成為大專生的技能之一，她說：「我都要好好裝備自己。」

大專生專享 跟Gigi玩轉水上音樂會

炎明熹除了成為大學生，亦即將迎來人生另一個里程碑，將於今年底舉行首個個人演唱會，不過，9月9日她會先參與於海洋公園水上樂園舉行的《TrendyToo SPLASH!》全港首個大型跨感官水上音樂會，同場還有女團Lolly Talk、《全民造星V》型男鼓手雷濠權（Jason）及「做工佬」梁瑋城（Ritchie）等年輕偶像。

想跟Gigi同樣擁有大專生專屬「福利」，在「中銀香港」開設「智盈理財」或「自在理財」，即有機會獲《TrendyToo SPLASH!》水上音樂會門票之餘，更有機會享高達3,600港元的精彩優惠，成為新進理財達人。