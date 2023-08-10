林莎林映暉傾巢而出　波光四射浸溫泉

無綫J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘別具特色的洗滌心靈體驗。今次繼續有林映暉(暉哥)做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵及新加盟的「無害女神」林莎。

昨晚(9日)一集行程十分緊密，暉哥和林莎首先去到合掌村參觀特色建築，之後去了東茶屋街欣賞藝伎表演，近距離與藝伎玩遊戲。來到重頭戲浸溫泉，兩位靚女換上水着體驗和倉溫泉，一邊欣賞七尾灣美景一邊談心，期間暉哥問到林莎擇偶條件，林莎說：「喜歡白白淨淨有點小調皮的那種感覺，外形就喜歡長得比較可愛，眼睛笑起來像孔劉那種會被電到。」林莎自爆相信一見鍾情：「我看每個男生就知道誰是做朋友，誰是可以的！」浸完溫泉，兩女又體驗當地獨有的溫泉泥Spa，將溫熱的珪藻土塗在身上，感覺零舍不同，暉哥笑言：「過咗半個鐘之後成身都係汗，有排毒嘅感覺，做完出嚟都瘦咗！」

至於今晚一集，她們又轉戰加賀市，兩人首先體驗擁有1,300年歷史的山代溫泉，兩位靚女去到大眾浴場「古總湯」浸溫泉，該浴場的復古裝修相當有特色，價錢便宜，只需500日圓（約28港元）一位。加賀有傳說指只要和兔仔接觸就能開運，暉哥和林莎遂到「月兔之里」親親兔仔祈求好運，暉哥還祈求大紅大紫。而林莎則祈求下一季可到香港拍攝。