村島未悠 F奶神Body

好多人郁啲都用「女神」嚟稱讚靚女，但查實對方嘅顏值係咪去到神級咁靚呢？抑或只係詞窮同審美標準太低所致？呢層真係好難一概而論，不過喺日本，凡係封得「神」嘅女優，一定係公認高質素，寫真女優村島未悠就係人辦之一。

現役之最

胸大唔一定吸引！試諗吓如果胸形下墮欠彈性，好似一對洩咗氣嘅皮球，相信冇咩人會讚好！相反，Cup數唔算好誇，但睇落脹卜卜又勁堅挺，同樣可以令男士睇到眼甘甘。今年24歲嘅村島未悠，風華正茂，狀態大勇，身材弗到爆，心口對F Cup夠脹夠飽滿，襯埋一條水蛇腰同一身嫩白肌膚，實在太吸睛，難怪被封為「現役最高之神Body」！

進軍舞台

未悠自細渴望成為藝能人，早喺2013年加入少女組合Bunnies，之後轉投另一支主打跳舞同聲樂嘅組合CHERRSEE，仲試過喺一個名為「YA寫真姬2018」嘅選美活動中奪得冠軍添！到咗2020年，阿妹從組合畢業轉為單飛發展，開始喺寫真界活躍，上年仲成為雙冠王，喺寫真界頒獎禮「GRAVURE JAPAN！大獎」中勇奪最佳新人同GRAVURE JAPAN獎。

除咗拍寫真之外，未悠亦係一位網紅，開設個人視頻，仲喺最近進軍舞台界，演出舞台劇《013》，睇嚟佢嘅事業心都幾重吓！